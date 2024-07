Al Bano Carrisi e Romina Power, la figlia Romina Carrisi pubblica una foto inedita/ “C’è anche Axel Lupo…”

Dalla musica all’amore, Al Bano Carrisi e Romina Power hanno vissuto anni di simbiosi, di sodalizio totale; l’idillio sentimentale, come noto, si è spezzato ma le notevoli canzoni sfornate nel tempo non sono mai tramontate. Insieme, hanno dato alla luce ben 4 figli: Ylenia, Cristel, Jari e Romina Junior e, proprio quest’ultima, ha di recente condiviso sui social uno scatto ‘vintage’ che ritrae i suoi genitori come non li avevamo mai visti.

Al Bano Carrisi e Orietta Berti ‘miracolati’ da Padre Pio/ Il cantante: “Non potevo più cantare, poi…”

Come racconta il portale Architetto, Romina Carrisi – figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power – ha dato alla luce da poco il suo primogenito, Axel Lupo. Del piccolo chiaramente non sono presenti immagini sui social, gesto lodevole volto a proteggere la privacy e la sicurezza del piccolo di casa. La figlia del cantante ha però voluto offrire un assist ai suoi fan lasciando immaginare la bellezza di Axel Lupo attraverso una foto del passato pubblicata come storia su Instagram con protagonisti anche due giovanissimi e ‘inediti’ Al Bano Carrisi e Romina Power.

Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme ma nessun matrimonio in vista/ Lei: "Mai stati meglio"

Romina Power e Al Bano, quello sguardo d’amore del passato pubblicato sui social dalla figlia Romina Jr. Carrisi

“Papà, mamma, Zio Ty e Axel…Ehm, voglio dire io”, questa la didascalia di Romina Carrisi – come riporta il portale Architetto – messa a corredo del tenero scatto del passato pubblicato come storia su Instagram che la vede tra le braccia di suo padre Al Bano Carrisi e sua madre Romina Power, con anche il fratello della cantante Tyrone. Un ‘falso’ errore della giovane la porta a citare suo figlio Axel Lupo; dunque, è lecito credere che in realtà abbia voluto raccontare come suo figlio sia praticamente identico a lei da piccola. Inoltre, l’attenzione dei fan si è ovviamente focalizzata anche sullo scatto inedito di Al Bano Carrisi e Romina Power; inevitabile che l’occhio cada proprio sullo sguardo della cantante rivolto all’ex marito che mette in evidenza il grande amore del tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA