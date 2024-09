Chi è la moglie di Marco Maddaloni, Romina Giamminelli: “E’ sempre stato presente”

Nella vita di Marco Maddaloni è arrivata da diversi anni Romina Giamminelli, la donna che ha rubato il suo cuore e con la quale ha deciso di costruire una famiglia, dal loro amore infatti sono nati i tre figli della coppia, Giovanni, Giselle Marie, Pino, e nei mesi scorsi la coppia ha vissuto un periodo di lontananza vista la partecipazione di Marco Maddaloni al Grande Fratello. Il judoka ha partecipato al reality di Canale Cinque e non è mancata qualche piccola questione che avrebbe potuto far storcere il naso a Romina Giamminelli, che è sempre stata invece molto lucida nell’analizzare gli atteggiamenti del marito nella Casa: “Io guardo tutto e se per me ci fosse stata malizia già sarei lì dentro! Io caratterialmente non sono gelosa; quando ero più piccola tantissimo delle amicizie, ma crescendo ho capito che non serve, lui con me è sempre stato presente” ha raccontato la moglie del judoka riguardo al comportamento del marito nel loft più spiato d’Italia.

Un amore puro lega da anni Romina Giamminelli a Marco Maddaloni e i due non ne hanno mai fatto mistero, dando più volte prova di quanto sia forte il loro sentimento.

Romina Giamminelli e la dedica d’amore per Marco Maddaloni

Vivere al fianco di Marco Maddaloni si è rivelata una delle più grandi fortune di Romina Giamminelli, riuscita a costruire una famiglia e dare alla luce tre figli al fianco del campione di judo. Tornando sugli avvicinamenti avvenuti nella casa del Grande Fratello, Romina Giamminelli ha tagliato corto riconoscendo invece quanto sia forte l’amore del marito:

“Se hai una persona che non ti fa mancare nulla in senso affettivo, che è presente e protettiva, porta solo negatività” ha detto rivelando come il loro rapporto poggi basi solidissime sulla fiducia reciproca.