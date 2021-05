Romina Giamminelli, Giovanni, Giselle Marie e Pino, moglie e figli Marco Maddaloni

Marco Maddaloni ha rispolverato la sua popolarità prendendo parte, almeno per qualche settimana, all’Isola dei Famosi 2021 ma sembra davvero che quella che ha rischiato di rimanere sola un bel po’ con ben tre figli. Di chi stiamo parlando? Ma di Romina Giamminelli ovvio visto che è lei la donna che sta al fianco del campione ormai da oltre dieci anni, dal 2009, e che è diventata la madre dei suoi tre figli: Giovanni, nato nel 2016, Giselle Marie nata nel 2018 e Pino nato nel 2020. Per fortuna l’esperienza di Marco Maddaloni è finita in fretta e la famiglia si è subito ricomposta e oggi potrebbe finire di nuovo sotto i riflettori per via della messa in onda del film L’Oro di Scampia ispirato proprio alla vita del fratello del campione, Pino.

Milano 2020/ Su Rete 4 il film documentario (oggi, 8 maggio 2021)

Romina Giamminelli, Giovanni, Giselle Marie e Pino, chi sono moglie e figli Marco Maddaloni?

Marco Maddaloni e la moglie Romina Giamminelli, napoletana ma originaria delle Seychelles, hanno partecipato in coppia a Pechino Express nel 2014 ed è proprio in quel frangente che il pubblico ha avuto modo di conoscerli e di fare i conti con il loro rapporto. La proposta di matrimonio è arrivata durante la partecipazione di Marco proprio all’Isola dei Famosi 2021. In passato, ospite di Verissimo, la Giamminelli aveva raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile a causa di una gravidanza non andata a buon fine, un momento complicato che lei e il marito hanno vissuto fianco a fianco fino a quando, un paio di anni fa, finalmente si sono promessi amore eterno davanti ad amici e parenti con una cerimonia andata in scena a Carinola, in provincia di Caserta.

LEGGI ANCHE:

L'oro di Scampia, Rai 1/ Cast e trama del film con Beppe Fiorello (oggi, 8 maggio)Madagascar 2 Via dall'isola/ Video, su Italia 1 il film d'animazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA