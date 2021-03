Romina Giamminelli, moglie Marco Maddaloni/ “Farò tutto da sola con i miei 3 figli”

Romina Giamminelli è già un volto noto dell’Isola dei Famosi e tutto perché proprio il marito Marco Maddaloni vi ha preso parte in veste di naufrago. Le cose per loro adesso sono cambiate e, a distanza di qualche anno, il judoka è tornato in Honduras in veste di guardiano. Toccherà a lui sostenere, almeno sembra, gli anti-naufraghi mentre la moglie dovrà nuovamente seguirlo da casa. La differenza è che questa volta Romina dovrà farcela con tre figli visto che, proprio lo scorso anno, si è unito al cast dei Maddaloni proprio il piccolo Pino, il terzo figlio della coppia. Proprio la moglie Romina Giamminelli, napoletana ma originaria delle Seychelles, ha partecipato a Pechino Express nel 2014 e proprio all’Isola dei Famosi è arrivata la proposta di matrimonio.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli: nato Giuseppe “Pino”/ “A mio figlio auguro…”

Romina Giamminelli, moglie Marco Maddaloni, dal doppio matrimonio ai 3 figli

Romina Giamminelli era già mamma di Giovanni, nato nel 2016, e Giselle Maria, nata nel 2018, e ospite a Verissimo aveva raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile a causa di una gravidanza non andata a buon fine. Il matrimonio è arrivato due anni fa con una cerimonia andata in scena a Carinola, in provincia di Caserta in cui si sono promessi amore davanti a parenti e amici. La coppia era già legata da un rito civile. Romina Giamminelli ha 32 anni e vive a Napoli dove si districa tra l’essere una moglie di uno sportivo e quella di un uomo proiettato verso lo spettacolo. Ci riuscirà questa volta a cavarsela con i suoi tre figli da sola e con Marco di nuovo lontano?

