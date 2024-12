Marco Maddaloni, chi è e carriera del judoka: una passione di famiglia

Marco Maddaloni sarà ospite della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai1 con Caterina Balivo alla conduzione: l’occasione sarà quella di ripercorrere in diretta, al fianco della sua famiglia, i festeggiamenti per il suo 40° compleanno celebrato lo scorso sabato 7 dicembre. Originario di Napoli e classe 1984, Maddaloni è un grande campione di judo e ha ereditato questa sua passione dal padre Giovanni, che è stato a sua volta non solo tecnico ma anche gestore di un locale, il Judo Club Star Napoli.

Una passione che accomuna tutta la famiglia dal momento che anche i fratelli di Marco, ovvero Pino e Laura, sono dei campioni di judo. La carriera di Maddaloni comprende importanti traguardi raggiunti e numerose medaglie conquistate: a 17 anni, nel 2001, è stato eletto campione italiano nella categoria under-73 kg, l’anno successivo è invece diventato vice-campione europeo junior, per poi trionfare nelle edizioni dei campionati europei 2004 e 2005.

Marco Maddaloni in tv: le esperienze nei reality, l’ultima quella al Grande Fratello

Oltre alla carriera sportiva, Marco Maddaloni negli anni è diventato anche un noto personaggio televisivo. Nel 2013, da subentrato, ha affiancato Massimiliano Rosolino a Pechino Express sino a diventare la coppia vincitrice, mentre tra il 2015 e il 2017 è stato ospite fisso di Caterina Balivo a Detto Fatto su Rai 2. Tantissimi i reality cui ha preso parte, tra cui anche L’Isola dei famosi di cui è stato vincitore nel 2019, per poi tornare due anni successivi ma in veste di “salvavita”.

Più di recente, invece, ha preso parte al Grande Fratello di Alfonso Signorini nell’edizione 2023/24: il judoka ha dovuto però abbandonare anzitempo il reality in seguito alla notizia della morte del suocero Mario, padre di sua moglie Romina Giamminelli.