Romina Perri, chi è/ Cantante italo-americana di 12 anni: curriculum da star

Nella puntata di Domenica In del 17 ottobre, Al Bano canta uno dei suoi più grande successi, “Felicità”, insieme alla giovane cantante italo-americana Romina Perri: in tanti si stanno chiedendo chi è, ma il suo curriculum è già da vera star.

Romina Perri è nata nel 2009 a Summit, nei pressi di New York. La sua famiglia, tuttavia, non ha origini americane. Il papà Luigi è emigrato dalla Calabria nel 1980, mentre la mamma Margherita viene da una famiglia polacca. I due si sono incontrati e innamorati negli Stati Uniti. Dalla loro unione sono nati ben sei figli, di cui la promettente cantante è la più piccola. Fin da piccolissima ha iniziato a dedicarsi da autodidatta alla musica, tanto da entrare a far parte del coro delle suore della sua città a soli 4 anni. Diversi i talent show per baby talenti a cui ha partecipato negli scorsi anni. Le sue potenzialità le hanno permesso di mettersi in luce agli occhi di Al Bano, che l’ha coinvolta in diversi progetti.

Romina Perri, chi è: la giovanissima cantane che ha stupito Al Bano

Domenica In sarà un importante palco per Romina Perri, che avrà modo di far vedere chi è e di mostrare al pubblico le sue qualità. Oltre a cantare “Felicità” con Al Bano, che ha definito in più occasioni il suo idolo, la cantante dodicenne presenterà la sua nuova canzone, dal titolo “Every beat of my Heart”, come ha annunciato sulla sua pagina Facebook, invitando i suoi amici a condividere l’annuncio.

Ieri, inoltre, la cantante italo-americana era all’Ariston per la finale di Sanremo Junior, a cui ha partecipato. In passato si è anche esibita nei migliori teatri di New York, tra cui il Red Bull Stadium, dove ha cantato l’inno nazionale, nonché al Cipriani Wall Street e all’America’ s Got Talent. Il futuro della baby star si preannuncia molto promettente.

