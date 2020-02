Romina Power canta con autotune a Sanremo 2020?/ Ironia e polemiche: “Come i trapper”

ROMINA POWER CANTA CON AUTOTUNE A SANREMO 2020?

Dopo il medley dei loro successi, Romina Power e Al Bano Carrisi al Festival di Sanremo 2020 hanno presentato il loro inedito “Raccogli l’attimo”, scritto da Cristiano Malgioglio. La vera notizia è questa, perché non accadeva da 25 anni che i due presentassero un nuovo brano insieme. Ma non accadeva da altrettanto tempo anche che cantassero in playback sul palco di Sanremo, forse. Scherzi a parte, l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco sta facendo discutere, anche sui social, per la scelta di interpretare il brano con l’autotune. «Con l’autotune ed è subito Romina Trapper #Sanremo2020», ha scritto un utente. Ma sono tanti i commenti su Twitter di questo tipo. «“Ma non sarà che ho esagerato con l’autotune?” disse a sé stessa al rientro dall’Ariston, un attimo prima di piombare nel sonno del giusto», aggiunge un altro. «Al Bano e Romina Power con l’autotune per stare al passo con i tempi moderni», scrive un utente. C’è ovviamente tanta ironia: «Romina Power con l’autotune che Sfera Ebbasta levate». Mario Manca scrive invece: «Sono un po’ sconvolto dal fatto che Al Bano e Romina Power abbiano ceduto all’autotune come un Biondo qualsiasi. #Sanremo2020». Chissà se la diretta interessata avrà voglia di replicare.

