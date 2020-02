Romina Power/ “Al Bano sarà sempre mio marito perchè…”

Romina Power è già in pole position: il suo arrivo a Sanremo è fra i più attesi dal pubblico italiano. Entusiasta di questa nuova esperienza, la cantante ha deciso di condividere la canzone che porterà alla città dei fiori ad un’amica speciale. “Facendo ascoltare alla mia amica Lavinia Biagiotti la nuova canzone che canteremo a Sanremo fra pochi giorni“, scrive infatti sui social. Le due si trovano insieme, sedute su un divano con le cuffie alle orecchie e un sorriso smagliante. Clicca qui per guardare la foto di Romina Power. Prima di approdare in Italia, l’artista si è concessa un volo in aereo al sapore di magia. “Come Peter Pan, volando verso L’isola che non c’è“, scrive in inglese pubblicando un video della vista che potuto ammirare dal finestrino. Un cielo al tramonto, tante nuvole sopra le città. Oggi, martedì 4 febbraio, Romina Power sarà al Festival di Sanremo 2020 in qualità di ospite. Naturalmente al fianco di Albano Carrisi, collega ed ex marito per tanti anni. Il brano che hanno scelto per questa esperienza è Raccogli l’attimo, in rotazione radio e sulle piattaforme digitali già da domani. Un duetto che tra l’altro raggiunge lo Stivale a 25 anni di distanza dall’ultimo incontro sul palco dell’Ariston. Il testo è scritto da Cristiano Malgioglio e dalla stessa Power, mentre le musiche sono di Albano e A. Summa.

Romina Power, pronta a stupire Sanremo 2020 con Al Bano

Romina Power ha tanti assi nella manica ed è pronta a stupire i fan con una magnifica sorpresa. La cantante ha infatti annunciato che il singolo che porterà con l’ex marito Al Bano a Sanremo 2020 si tratta solo di un’anteprima di un grande evento dedicato ai fan che li seguono in tutto il mondo. Un anno importante per l’ex coppia e non solo per il duetto che stanno per affrontare insieme, ma anche perchè sono trascorsi 50 anni da quando hanno detto sì davanti all’altare. “Al Bano sarà sempre mio marito, al di là di tutto. Ci siamo sposati in chiesa e per la Chiesa noi lo siamo ancora”, ha detto di recente la Power all’Arena di Massimo Giletti. “Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla 70esima edizione di Sanremo”, ha detto inoltre all’Ansa, “ed in quella occasione presentare in anteprima il nuovo singolo Raccogli l’attimo, scritto con Cristiano Malgioglio”. Il paroliere a quanto pare ha avuto un ruolo importante, anche se in modo indiretto, e di recente ha parlato della loro prossima esibizione. Il brano scelto per l’Ariston, è infatti “il primo a trovarci d’accordo dopo 25 anni”. Intanto è caccia a questa sorpresa che la Power ha annunciato in questi giorni: di che cosa si tratta? Fra le ipotesi spunta un nuovo tour mondiale, per promuovere l’album omonimo che pubblicherà a breve. Senza dimenticare una raccolta di tanti duetti con artisti di primo piano.

Video, insieme ad Al Bano nel 1991 a Sanremo

Lavinia Biagiotti ascolta la canzone





