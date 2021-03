Romina Power/ La morte della sorella Taryin Power e l’amore per Al Bano

Romina Power sarà protagonista della seconda puntata de “La canzone segreta” in onda questa sera, venerdì 19 marzo su Rai 1. La storica ex compagna sul palco e nella vita di Albano Carrisi nei giorni scorsi ore ha fatto parlare di sé per la pubblicazione di una foto sul suo profilo Instagram, nella quale campeggia un regalo misterioso. Il regalo in questione è un bonsai e dalla foto si riesce anche a leggere parzialmente il biglietto del mittente del dono una fan. Romina Power già da un anno risiede a Cellino San Marco, nell’abitazione che l’ex marito Al Bano ha costruito apposta per lei dopo la separazione e la ritrovata armonia familiare, per permetterle di continuare a rimanere accanto ai figli. Qualche giorno fa Al Bano le ha proposto di partecipare insieme alla prossima edizione del Festival di Sanremo, quest’anno il cantante di Cellino San Marco è stato escluso dalla kermesse canora, ma Romina non ha ancora risposto all’appello dell’ex marito.

Romina Power: il lutto per la sorella Taryin e la vita a Cellino San Marco

L’estate scorsa Romina Power ha perso l’amata sorella Taryin, malata di leucemia. “Mia sorella, Taryn, ha raggiunto i nostri genitori ieri, alle 9.53, a casa sua, nel Winsconsin, circondata dai suoi quattro figli e dai quattro nipoti, dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la leucemia”, ha scritto la cantante sul proprio profilo Instagram lo scorso giugno, condividendo diverse foto insieme alla sorella minore, nata dall’amore tra Tyrone Power e la seconda moglie, Linda Christian. “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, una nonna eccezionale e una sorella unica e speciale, per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”, ha aggiunto. Nel 1993 Romina e Al Bano, allora ancora sposati, avevano proposto a Taryn di trasferirsi in Italia, a Cellino San Marco.

