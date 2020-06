Romina Power/ Loredana Lecciso le tende la mano? “Non ci vedo nulla di strano”

Pubblicità

Romina Power continua ad essere amatissima dal pubblico italiano. Oltre ad ammirarla come artista, i fans la seguono come mamma e moglie. Innamorata dei suoi figli, Romina ha avuto la possibilità di trascorrere molto tempo con il figlio Yari con cui ha trascorso la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco. Mamma Romina, tuttavia, ha recentemente commosso il pubblico facendo una dolce dedica alla figlia Romina per il cuo compleanno e dicendosi molto orgogliosa di Cristel che, oltre ad averla resa nonna per due volte, sta per laurearsi. Romina Power si mette così alle spalle il gossip con Albano Carrisi. Da quando sono tornati a formare una coppia artistica, Romina e Al Bano sono stati i protagonisti del gossip con numerosi rumors che parlavano di un ritorno di fiamma che, tuttavia, non avverrà per il ricongiungimento tra Al Bano e Loredana Lecciso.

ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO FUTURE AMICHE?

Romina Power e Loredana Lecciso potranno diventare amiche in futuro? Domanda a cui è difficile trovare una risposta anche se le due donne sono riuscite a trascorrere la quarantena nello stesso luogo. Romina, infatti, ha trascorso la quarantena in quel di Cellino San Marco. Una scelta che ha dato adito a numerosi pettegolezzi, ma che Loredana Lecciso, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha commentato così: “La scelta di Romina Power di trascorrere la quarantena nella tenuta di Albano a Cellino San Marco? Non ci vedo nulla di strano, rispetto la libertà altrui“. Parole rispettose quelle di Loredana che ha sempre accettato il passato sentimentale di Al Bano con Romina.



