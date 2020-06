Romina Carrisi “mamma, grazie per avermi messa al mondo”/ Romina Power “mia gioia!”

Pubblicità

Romina Power oggi ha certamente un motivo in più per celebrare la vita, dal momento che ricorre il compleanno dell’amata figlia Romina Carrisi Power, nata il primo giugno di 33 anni fa. Con un toccante post Instagram la ex moglie di Al Bano ha voluto ripercorrere le tappe più importanti della sua vita di mamma, in una serie di scatti molto toccanti in cui appaiono tutti i suoi figli, da Ylenia, la primogenita, passando per Yari, Cristel ed infine Romina junior che nel primo scatto era tra le braccia di una bellissima e sorridente sorella maggiore. “Dal primo giorno che ti ho visto fino ad oggi sei sempre stata una gioia costante nella mia vita. Grazie per avermi raggiunto qui sulla terra”, scrive la Power nella didascalia che accompagna gli scatti. In una successiva foto del medesimo post è nel letto insieme a Cristel e una neonata Romina. Toccante lo scatto della manina della figlia che sfiora quella della madre. Nei successivi si vede Romina più cresciuta, sempre però tra le braccia della madre, fino a diventare una donna, al suo fianco, tra sguardi e sorrisi carici d’amore. Lei, nel giorno del suo 33esimo compleanno, non poteva non replicare agli auguri indiretti della mamma: “Mi fai commuovere cosi!!! Ti amo così tanto! Grazie per avermi messo al mondo”.

Pubblicità

ROMINA POWER E GLI AUGURI ALLA FIGLIA ROMINA JR CARRISI

Romina Power continua a celebrare la figlia Romina Carrisi con un altro scatto bellissimo: “Oggi è il compleanno del mio tesoro!!!!”. Ed i commenti dei suoi numerosi fan non si fanno certamente attendere: “È una donna eccezionale e meravigliosa, di gran classe, simpatica e sempre allegra grazie per averla messa al mondo”. Quella di oggi sarà per Romina junior certamente una giornata da trascorrere con i suoi affetti. La giovane è riuscita ormai a raggiungere un suo equilibrio personale, come emerso da una intervista a Gente di qualche tempo fa in cui ammetteva di sentirsi finalmente bene con se stessa: “Ho una consapevolezza nuova grazie alla quale ho imparato a volermi bene, a non prendermi troppo sul serio. Lo specchio non è più un rivale o un giudice inflessibile”. Nella medesima occasione aveva aggiunto: “Finalmente mi trovo a mio agio nella mia pelle”, anche grazie ad una dieta particolare dopo la scoperta di una allergia al nichel.





© RIPRODUZIONE RISERVATA