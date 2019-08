Romina Power nonna bis/ Cristel Carrisi ha partorito: “Quella manina che la mamma…”

Cristel Carrisi ha partorito. La figlia di Albano e Romina Power è diventata mamma per la seconda volta rendendo così i genitori nonni bis. Ad annunciarlo è stata proprio nonna Romina che, al settimo cielo per una nuova vita che comincia, su Instagram, ha pubblicato una dolcissima foto della manina della sua nipotina scrivendo: “Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”. Romina Power ha così condiviso la sua felicità da Zagabria, dove Cristel Carrisi vive da quando ha sposato, nel 2016, Davor Luksic da cui, appena un anno fa, ha avuto il piccolo Kay. Nessun ulteriore dettaglio sul parto di Cristel Carrisi nè sul nome che mamma Cristel avrebbe scelto per la sua bambina. Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, la piccola si chiamerebbe Cassia.

ROMINA POWER NONNA BIS: “UN NIPOTINO TI FA CREDERE NEL MIRACOLO DELLA VITA”

Grande gioia da parte di Romina Power che non ha mai nascosto quanto ami fare la nonna. In un’intervista rilasciata a Domenica In qualche tempo fa, infatti, l’artista, parlando della sua esperienza di nonna del piccolo Kay, infatti, aveva dichiarato: “Un nipotino ti fa credere ancora nel miracolo della vita, ti rendi conto di quanto passi velocemente il tempo, che ti sfugge, ne vorrei altri”. Cristel l’ha così accontentata facendola diventare nonna anche di una bambina e, in futuro, per Al Bano e Romina potrebbero arrivare altri nipotini: “I miei genitori sono felicissimi – aveva confessato Cristel qualche tempo fa al settimanale Chi parlando della seconda gravidanza -, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”.





