Romina Power preoccupata per il suo cane Taquito/ Foto: “Intervento per un forasacco”

Piccola preoccupazione per Romina Power. La celebre cantante e attrice ha condiviso qualche giorno fa uno scatto del suo chihuahua Taquito, palesemente sofferente. “Piccolo intervento oggi per Taquito” ha scritto la Power, mostrando poi anche uno scatto in cui si vede quello che sembra essere un filo d’erba della grandezza di una moneta da 20 centesimi. Di fronte alle domande cusiose di tanti fan, ricevute sotto il post in questione, la cantante ha dunque spiegato cos’è accaduto all’animale: “Gli era entrato un forasacco bel nasino. Gliel’hanno tolto ed ora sta bene”, e ancora “Sta bene e non starnuta più”. Intervento dunque perfettamente riuscito per il cagnolino che, come purtroppo accade spesso in primavera ed estate per i cani, passeggiando nell’erba alta si è imbattuto in un filo rimasto poi nel suo nasino.

Romina Power lancia un appello ai fan

Quello di Romina Power per gli animali e, più in generale, per la natura è d’altronde un amore davvero grande. La cantante si batte spesso per cause che riguardano la salvezza del pianeta, condividendo queste battaglie anche sul suo profilo Instagram. Qui, proprio di recente, ha condiviso il ritaglio di un gionale in cui parla proprio di una battaglia che riguarda la Puglia. Accanto allo scatto ha lanciato un appello: “Salviamo la natura che ci è rimasta prima che sia troppo tardi! Avere rispetto per la natura significa avere rispetto delle future generazioni. Cerchiamo di lasciargli una terra vivibile. Anche perché un giorno, non possiate dire, “sono rimasto inerme a testimoniare questo scempio.”

