Romina Power sta male: “Non riesco proprio a camminare”/ “Il mio corpo mi sta dando filo da torcere”

Romina Power sta male e salta un evento: “Non riesco proprio a camminare”

Continua ad avere problemi di salute Romina Power. La cantante aveva accennato di avere problemi fisici dopo un’operazione difficile qualche tempo fa, durante la sua ultima intervista a Verissimo, problemi che ad oggi non sembrano migliorati. Lo annuncia la stessa cantante in un video postato su Instagram in cui annuncia di non poter essere ad un evento proprio a causa dei suoi problemi di salute.

Loredana Lecciso, guerra con Romina Power/ "Vuole chiedere i danni". Al Bano...

“Sfortunatamente il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei”, ha esordito la Power nel video, annunciando di non potere essere presente a Lecce al Museo di Castromediano, dove era attesa per una serata spirituale. “Mi dispiace deludere qualcuno che si aspettava di incontrarmi stasera a Lecce al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà. Ma mi dispiace”, si legge poi nel messaggio che affianca il video.

Al Bano Carrisi "Romina Power? Vivemmo una favola"/ "Poi lei scelse un'altra strada…"

Romina Power, cos’ha? “Problemi di deambulazione”

Romina Power ha dunque parlato dei suoi problemi di salute, ammettendo di averne di seri di deambulazione. “Devo ammettere che non riesco proprio a camminare“ ha ammesso nel video, ribadendo poi: “Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono spiritualmente”. La cantante, si è dunque scusata col pubblico che ha manifestato il suo affetto con messaggi di preoccupazione e vicinanza.

Di questi problemi di salute, come accennato sopra, Romina Power ne aveva già fatto cenno a Verissimo lo scorso settembre, dichiarando: “Sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”.

Romina Power incontra il suo primo amore, il principe Stash/ "Fu un colpo di fulmine"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)













© RIPRODUZIONE RISERVATA