Perchè Romina Power e Al Bano Carrisi si sono lasciati? Anche se sul palcoscenico continuano ad essere una delle coppie più amate di sempre, è indubbio che ad oggi le cose non sono più come prima. La loro storia d’amore ha fatto innamorare non solo il pubblico italiano, ma anche quello internazionale, specialmente il popolo russo al quale sono molto legati. La notizia della rottura tra Romina Power e Al Bano Carrisi è stata dunque per molti una doccia fredda e alcuni fan non si sono ancora rassegnati dopo tanto tempo.

Ma dietro a tutto questo pare esserci un motivo dolorosissimo, la scomparsa di Ylenia. Quest’ultima è sparita nel nulla a New Orleans nel lontano 1993, senza mai più essere ritrovata. E così, solo sei anni dopo nel 1999 è arrivato l’annuncio della separazione con un divorzio ufficializzato molti anni dopo nel 2012. Chiaramente si tratta solo di speculazioni, e Romina Power e Al Bano Carrisi potrebbero essersi lasciati per altri motivi oltre al dolore per la scomparsa della figlia, ma di certo è stato un evento piuttosto traumatico.

Romina Power ha dimenticato Al Bano Carrisi? Dopo tanti anni dalla loro separazione e altrettanti dal divorzio, pare che la cantante si sia rifatta una vita. A scatenare il gossip è stata proprio lei che sui suoi profili social ha condiviso una foto con un uomo e i fan si sono subito insospettiti sulla sua identità: sarà davvero lui il nuovo compagno di Romina Power? Del resto si da, nessuno dei due è mai stato molto propenso a lasciar trapelare dettagli sulla vita privata, motivo per il quale questo scatto ha generato scalpore. A confermare le ipotesi pare essere stato anche un like della figlia Romina Jr, che ha messo un “mi piace” alla foto della madre con un altro uomo.

Ma chi è lui? Si tratta di Bryan Sweeney, un famosissimo produttore di Hollywood che vive stabilmente in New Jersey. Proprio lui ha collaborato con la famiglia Carrisi per organizzare molti eventi, e probabilmente, è in queste circostanze che è nato l’amore con la cantante. Sarà davvero lui il nuovo compagno di Romina Power? Per ora, l’ex moglie di Al Bano Carrisi non si è ancora esposta, lasciando un grande punto di domanda nella testa dei fan.