Romina Power, triste addio a Luis Sepulveda/ “Tra i preferiti di mia figlia Ylenia”

È di poche ore fa la notizia della morte dello scrittore Luis Sepulveda. Anche per lui il Coronavirus è risultato letale e oggi sono in tanti a piangere la sua morte. La sua scomparsa ha rattristato molto anche Romina Power, soprattutto perché Sepulveda è legato ad un caro ricordo che ha di sua figlia Ylenia Carrisi. Lo ha fatto sapere proprio la cantante in un post pubblicato su Instagram oggi. Romina ha infatti condiviso una foto dello scrittore accanto alla quale spunta questa didascalia: “Era uno degli scrittori preferiti di mia figlia, Ylenia”. Il ricordo della sua ragazza, scomparsa ormai da molti anni senza lasciare traccia, è sempre vivo nella mente e nel cuore di Romina Power. Spesso negli ultimi mesi la cantante ha condiviso foto dal passato o frasi toccanti dedicate a sua figlia e oggi la morte di uno dei suoi scrittori preferiti è stato l’ennesimo salto al passato.

Romina Power ricorda sua figlia Ylenia, Cristel scrive…

Di recente Romina Power ha inoltre condiviso sul suo profilo Instagram, dove è molto attiva, un messaggio scritto da sua figlia Cristel Carrisi. Frasi toccanti attraverso le quali la figlia di Al Bano ha cercato di descrivere questo complicato e surreale momento che stiamo vivendo. Ecco il suo messaggio: “Ci siamo addormentati in un mondo e svegliati in un altro. Improvvisamente, i baci e gli abbracci dono diventati un’arma. Non andare a visitare i propri genitori e nonni è diventato un atto d’amore. Stiamo incomincia a capire che l’ossigeno ha molto più valore di quanto la bellezza, il potere ed i soldi mai ne avranno“.

