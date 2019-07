Romina Power, Ylenia Carrisi e una speranza viva/ “Una signora mi ha fermata e…”

Romina Power non dimentica Ylenia Carrisi. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’ex moglie di Al Bano ha sempre sperato nel ritrovamento della figlia che nel 1994 si allontanò da casa senza fare più ritorno. Ancora una volta Romina Power ha condiviso sui social una foto molto significativa che riguarda la figlia indimenticata. Così ha riacceso il ricordo della primogenita, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia. «Una ammiratrice spagnola mi ha fermata per mostrarmi questo. Ha chiamato sua figlia come la mia», ha scritto Romina Power su Instagram. Nella foto è ritratto il braccio di una donna dove è tatuato il nome Ylenia, quello che Romina e Al Bano avevano scelto appunto per la loro prima figlia. L’ultimo scatto rappresenta l’ennesima occasione per un momento nostalgico e malinconico nel ricordo della figlia scomparsa e mai ritrovata. Un gesto commovente e inaspettato anche per Romina Power.

ROMINA POWER, YLENIA CARRISI E UNA SPERANZA SEMPRE VIVA

In diverse occasioni Romina Power ha sostenuto che la figlia Ylenia Carrisi sia ancora viva. Anche per questo ha spesso chiesto ai fan di non smettere di parlare della figlia e di continuare a credere nel suo ritrovamento. Del resto il caso non si è mai concluso davvero. Le ultime indiscrezioni parlano addirittura di un avvistamento in Venezuela, dove la donna avrebbe due figlie. Ne parlano diversi siti, ma al momento non ci sono affatto riscontri. Ma queste nuove segnalazioni si aggiungono alle voci di un rapporto conflittuale tra la ragazza e il padre Al Bano, motivo per il quale c’è anche chi sospetta che si tratti di un caso di allontanamento volontario. Tante le voci peraltro che si sono susseguite in questi anni tra presunti avvistamenti e testimonianze. Le segnalazioni arrivano ciclicamente da anni, da quando Ylenia Carrisi è scomparsa nel 1994. Al Bano ad un certo punto si è rassegnato, invece Romina Power non ha mai spesso di sognare di rivedere la figlia.





