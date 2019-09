Romina Power, Ylenia è una tragedia ancora viva/ “Dolce e col sorriso di un angelo”

Romina Power ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un bello scatto in compagnia di Ylenia, la figlia scomparsa negli Stati Uniti nel 1993, 26 anni fa. La nota cantante nonché ex moglie di Al Bano, ha reso pubblica una foto in cui si vede un suo primo piano sorridente affiancata dalla figlia, con annessa la didascalia “My sweet Yleina with the smile of an angel”, che tradotto significa “La mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo”. Una scelta, quella di pubblicare la foto, forse dettata dal docu film andato in onda proprio nella serata di ieri su Canale 5, dal titolo “E’ la mia vita”, in cui Al Bano Carrisi racconta se stesso anche privatamente. Da quella misteriosa scomparsa sono passate quasi tre decadi, una ragazza che è sparita nel nulla in quel di New Orleans, qualcuno dice caduta nel Missisipi, altri uccisa e fatta sparire: la verità non è mai venuta a galla. Nel corso di questi 26 anni più volte il caso è stato riattualizzato, anche con presunte apparizioni della stessa Ylenia poi rivelatesi infondate.

ROMINA POWER RICORDA LA FIGLIA YLENIA

Ovviamente Romina non ha mai dimenticato la figlia perduta, e spesso e volentieri pubblica foto della stessa o in compagnia, sulla propria pagina Instagram. E anche Al Bano ha parlato di quel tragico momento nel suo docufilm, descrivendo quella triste pagina della sua vita con tali parole: “Ylenia era di grande affetto, ma aveva le sue idee. La capivo, perché anche io ero come lei. Nel caso di mia figlia il destino ha avuto una parola violenta nei miei confronti. Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più”. Un dolore immane che ha lasciato un profondo solco nella coppia, che pochi anni dopo, nel 1999, si è separata.

