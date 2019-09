Figli di Al Bano Carrisi: Ylenia, Yari, Cristel, Romina Jr, Jasmine e Al Bano Jr/ Chi sono e cosa fanno

Ylenia, Cristel, Yari Carrisi e Romina Jr, chi sono i figli di Albano Carrisi avuti con Romina Power

Al Bano Carrisi e Romina Power hanno avuto quattro figli: chi sono e cosa fanno nella vita? La primogenita si chiama Ylenia e, come ci racconta tristemente la cronaca, è scomparsa ad appena 23 anni e da quel momento, di lei non si mai più saputo nulla. Mentre il leone di Cellino San Marco è particolarmente disincantato sulla faccenda, Romina non ha mai perso la speranza di poterla ritrovare viva. Il 21 aprile del 1973 è venuto al mondo il secondogenito della coppia, Yari Carrisi. Fin da piccolo ha sempre accompagnato i genitori in tournée e forse anche per questo, è diventato un musicista. Oltre a suonare ha partecipato alla quarta edizione di Pechino Express dove ha conosciuto Naike Rivelli innamorandosi di lei (ma dopo pochi mesi la loro relazione è finita). Cantautrice anche Cristel Carrisi, la terzogenita della coppia nata il 25 dicembre 1985. Messa da parte la musica, la ragazza si è affermata come stilista. Nel 2016 si è sposata con l’imprenditore Davor Luksic e dalla loro unione sono venuti al mondo due figli. Nel 1987 è nata Romina Jr Carrisi, appassionata di arte e fotografia.

Chi sono i figli di Al Bano Carrisi avuti con Loredana Lecciso: Jasmine, Albano Carrisi Jr detto “Bido”

Al Bano Carrisi ha avuto quattro figli con Romina Power e due con Loredana Lecciso. Dalla relazione con la leccese sono venuti al mondo Jasmine e Al Bano Carrisi Junior detto “Bido”. Nata il 14 giugno 2001, Jasmine Carrisi è diventata da poco tempo maggiorenne ed ha già interpretato il suo primo film nella pellicola dal titolo “La dama e l’ermellino” dove ha rivestito il ruolo di Isabella D’Aragona. Particolarmente bella e molto somigliante alla madre, sui social ha un enorme seguito e spesso compare in onda al fianco della Lecciso durante Domenica Live. Lo scorso anno ha catturato l’attenzione del pubblico anche per avere sfilato sul red carpet di Venezia con il papà Al Bano e il fratello minore. Soprannominato Bido, l’ultimogenito di Al Bano è nato il 30 ottobre del 2002. Molto legato alla sua famiglia, non sembra particolarmente attratto dal mondo dello spettacolo. Ha un profilo Instagram molto seguito e somiglia al padre in maniera strabiliante.

