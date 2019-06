RON/ “Lucio Dalla era un uomo importante dentro” (Domenica In – Il meglio)

Ron è uno dei protagonisti della quinta ed ultima puntata di “Domenica In – il meglio di“, lo speciale del contenitore domenicale di grande successo condotto da Mara Venier e riproposto al pubblico su Raiuno. Il cantautore nel salotto di Mara Venier ha parlato dello spettacolo musicale dedicato al grande amico Lucio Dalla da cui è poi nato un disco: “ho pensato a fare questo ultimo disco fatto di brani di Lucio Dalla e nove duetti con nove grandi artisti: da Fiorella Mannoia a Paola Turci”. Poi Rosalino ricorda Lucio dicendo delle parole bellissime : “Mi manca come credo manchi a tutti, Lucio non era solamente un cantante, era un uomo importante dentro, questa era la cosa incredibile e comunicava tutto questo senso di importanza con grande semplicità e leggerezza”.

Ron: “lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla mi emoziona ogni sera”

Lo spettacolo di Ron dedicato a Lucio Dalla è stato un tale successo al punto da spingere il cantautore a incidere un album speciale dal titolo “Lucio!!”. “La cosa era venuta particolarmente bene” – ha raccontato Ron a Il Corriere – “i duetti erano davvero belli, e ho pensato fosse giusto poterla pubblicare e diffonderla. E poi, a dire il vero, mi piaceva anche l’idea di andare in giro ancora con lo spettacolo dedicato a Lucio, che mi emoziona ogni sera”. L’idea è nata con grande naturalezza come ha raccontato il cantante: “mi sono avvicinato all’idea di cantare Lucio con grande tranquillità e molta leggerezza, come se dovessi cantar canzoni che ho sempre cantato”. Canzoni che ancora oggi regalano al cantante delle emozioni uniche: “ho uno stupore continuo ogni sera che le canto, è come riscoprire una seconda volta cose che ho sempre conosciuto” ha detto.

Ron: “Lucio!!”, il nuovo album dedicato a Lucio Dalla

Non è la prima volta che Ron canta le canzoni di Lucio Dalla, ma questa volta il cantautore ha voluto condividere questa esperienza con alcuni amici e colleghi con cui ha inciso nove speciali duetti. Da Fiorella Mannoia a Serena Autieri, Luca Carboni, Federico Zampaglione, Massimo Ranieri, Paola Turci, Gigi D’Alessio e Alice, tutti hanno partecipato a questo importantissimo progetto musicale che ha visto Ron cantare però da solo due brani “Tutta la vita” e “Anna e Marco”. “L’idea di portare ogni canzone alla sua essenzialità, rendere gli arrangiamenti più semplice e spogli possibili, per esaltare le canzoni stesse” ha raccontato il cantautore parlando di questo emozionante progetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA