Ronaldinho Jr al Barcellona/ Chi sono gli altri figli d’arte nel mondo del calcio

FIGLI D’ARTE, OLTRE RONALDINHO ANCHE MALDINI E CHIESA

Il Barcellona ha messo in prova Ronaldinho Jr, figlio dell’ex calciatore Pallone d’oro 2005, scatenando le fantasie dei tifosi che sperano di ritrovarsi in casa l’erede naturale quanto più possibile simile in campo a ciò che è stato il padre dal 2003 al 2008 al Camp Nou. Ogni volta che accadono queste situazioni la platea si divide tra chi grida allo scandalo della raccomandazione e chi invece crede nelle qualità del figlio d’arte in questione.

In Italia abbiamo due esempi conclamati di qualità come i Maldini, dinastia storica con Daniel che spera di ripercorrere le gesta di nonno Cesare e papà Paolo, tra i più vincenti atleti della storia dello sport. Un altro caso di figlio d’arte all’altezza della situazione è Federico Chiesa, trascinatore assoluto dell’Italia campione d’Europa nel 2021 e primogenito di Enrico, tra i più forti attaccanti italiani della sua generazione capace di vincere la storica Coppa UEFA 1998-1999 col Parma da capocannoniere della manifestazione.

DA KLUIVERT A SIMONE FINO A THURAM

Altri casi di figli d’arte nel mondo del calcio, alcuni passati per il nostro Paese, sono per esempio Justin Kluivert, figlio di Patrick, di proprietà della Roma e di recente trasferitosi in prestito al Valencia. Senza dimenticare l’attuale attaccante del Napoli Giovanni Simeone, figlio del Cholo Diego allenatore dell’Atletico Madrid.

E poi ancora Marcus Thuram, obiettivo di mercato di vari club italiani, e Timothy Weah, figlio dell’ex attaccante del Milan nonché unico Pallone d’oro africano. A proposito di Milano, passiamo alla sponda nerazzurra con Filip Stankovic: figlio di Dejan, tecnico della Sampdoria, ha vinto lo scudetto 2020/21 seppur senza giocare mentre ora è andato in prestito al Volendam, squadra olandese che milita in cadetteria.

TRA I NOMI ILLUSTRI ANCHE CANNAVARO

Nelle giovanili del Sassuolo, invece, troviamo un cognome illustre come quello di Cannavaro. Infatti il giovane Adrian, classe 2004, è figlio di Paolo e nipote di Fabio, pallone d’oro e campione del mondo con l’Italia nella rassegna mondiale del 2006. Restiamo in ottica di giovanili italiane e di campioni del mondo, ma cambiamo edizione con quella del 2022.

Presentiamo infatti i due argentini, già blindati dal commissario tecnico Lionel Scaloni con convocazioni recenti, ovvero i figli di Ezequiel Carboni, ex centrocampista con un passato al Catania, il classe 2003 Franco delll’Inter in prestito al Cagliari e Valentin, di due anni più piccolo che ha già esordito con la maglia nerazzurra sotto il controllo di Inzaghi.

FIGLI D’ARTE IN GIRO PER IL MONDO: DALLA SVEZIA ALL’ISLANDA

I figli d’arte nel mondo del calcio sono sparsi in tutto il mondo come nel caso di Jordan Larsson, figlio della leggenda svedese Henrik, oppure Liam Delap, uno dei gioiellini dell’academy del Manchester City, oggi in prestito al Preston in Championship, figlio di Rory Delap.

Torniamo con gli intrecci italiani, tra le leggende che hanno fatto fortune sportive nel nostro Paese sono indimenticabili le treccine di Ruud Gullit, papà di Maxim, prodotto dell’AZ ora al Cambuur. Anche Zinedine Zidane, ex Juventus tra le altre, ha ben quattro figli calciatori: Enzo, Luca, Theo e Elyaz. Tra i compagni proprio di Theo Zidane c’è Andri Gudjohnsen, figlio della stella islandese e fratello di Sveinn, anche lui attaccante come il padre in Svezia.

