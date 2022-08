Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato news, Mario Rui: “Saremmo pronti ad accoglierlo”

Calciomercato news, Mario Rui parla di Cristiano Ronaldo al Napoli

Nella giornata di ieri in maniera abbastanza inaspettata è emersa l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato. Il procuratore Jorge Mendes sembrava infatti voler intavolare una trattativa tra il club di Aurelio De Laurentiis ed il Manchester United comprendente Victor Osimhen e ben 150 milioni di euro di conguaglio economico, oltre allo stipendio di CR7 pagato dai Red Devils.

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il terzino dei campani Mario Rui si è espresso così sull’eventualità che il connazionale sbarchi ai piedi del Vesuvio: “Un giocatore della sua qualità può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti e viene fuori alla grande. Sono di parte, ma per me è il calciatore più forte di tutti i tempi a livello mondiale. Poi le chiacchiere le lascio agli altri, vediamo come va a finire. Io sono un suo tifoso e sono sicuro che tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio.”

Calciomercato news, suggestione Ronaldo al Napoli ma lo Sporting…

L’arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli, nonostante i rumors di questo finale di calciomercato estivo, sembra destinato a non concretizzarsi. Lo stesso agente di Osimhen ha spiegato come non ci fosse una trattativa in corso con lo United ma il fuoriclasse lusitano continua a vivere da separato in casa senza godere più della stima di allenatore e compagni oltre a non poter disputare la Champions League. Un’ultima spiaggia poteva essere rappresentata dal ritorno allo Sporting di Lisbona dove CR7 ha esordito nel calcio professionistico ma i biancoverdi avrebbero non poche difficoltà nel riuscire a completare quest’operazione che non pare comunque solleticare particolarmente la dirigenza portoghese.

