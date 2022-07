Ronaldo all’Atletico Madrid?/ Calciomercato, tifosi in rivolta al grido di #ContraCR7

Calciomercato news, tifosi contrari su Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid

In questa sessione di calciomercato estivo il futuro di Cristiano Ronaldo sta diventando un vero e proprio tormentone ma nelle ultime ore i social sono stati messi a soqquadro dopo l’indiscrezione emersa riguardante il possibile approdo di Ronaldo all’Atletico Madrid. Deluso dalla mancata qualificazione alla Champions League e dalle scelte dei vertici del club, il portoghese non ha preso parte alla fase iniziale della preparazione del Manchester United in vista della stagione che sta per cominciare saltando tutta la tournée asiatica ufficialmente a causa di motivi personali.

In queste ore l’ex juventino è quindi atteso di ritorno in Inghilterra dove dovrebbe avere un colloquio con il nuovo allenatore Ten Hag, il quale nelle sue dichiarazioni ha sempre difeso il numero 7 dei Red Devils, dicendosi convinto nel voler puntare su di lui nel 2022/2023. Accostato ad alcuni importanti club come il Chelsea ed il Bayern Monaco, sembra che l’ipotesi di un’arrivo di Ronaldo all’Atletico di Madrid non sia affatto gradita dai supporters dei Colchoneros. Diventato una vera e propria bandiera del Real Madrid, i fan della squadra allenata da Simeone hanno riempito i social network con l’hashtag #ContraCR7.

Calciomercato news, Ronaldo all’Atletico Madrid dopo gli anni al Real

La possibilità di vedere Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid non è stata dunque accolta bene dai tifosi della società spagnola, memori dei tanti gol subiti dal portoghese nei derby con il Real. Mister Simeone saprebbe di sicuro come sfruttarlo al meglio per le sue idee di gioco ma non sarà certo lui ad opporsi alla volontà dei suoi stessi tifosi. Il futuro di Ronaldo rimane dunque sempre in bilico ma l’addio al Manchester United resta ancora un’opzione molto viva.

