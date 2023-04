RONCIGLIONE, VITERBO/ La vittoria a Il Borgo dei Borghi 2023 grazie alle sue bellezze

Ronciglione vince Il Borgo dei Borghi 2023: premiate le sue bellezze

Alla fine è proprio Ronciglione a raggiungere la vetta della classifica dei borghi più belli d’Italia. A Il Borgo dei Borghi 2023, nella puntata finale andata in onda questa sera su Rai3 con la conduzione di Camila Raznovich, è il ridente comuno di Viterbo, nel Lazio, a vincere la decima edizione del programma. Il verdetto è arrivato attraverso i voti espressi dal pubblico e da una qualificata giuria di esperti, che alla fine ha portato il Lazio alla vittoria.

Niente da fare per Sant’Antioco e Salemi, che hanno portato la Sardegna e la Sicilia sul podio ma alle spalle del Lazio. Premiato, dunque, il patrimonio paesaggistico e culturale del borgo viterbese, raccontato nel corso del programma attraverso alcuni filmati e le testimonianze dei cittadini del posto (Agg. Ruben Scalambra).

Ronciglione, provincia Viterbo: due grandi epoche in un unico borgo: la storia medievale e rinascimentale

Uno dei borghi finalisti dell’edizione 2023 della sfida Il Borgo dei Borghi, per decretare il borgo più bello d’Italia, è Ronciglione. Situato a poca distanza da Viterbo, nel Lazio, questo borgo fa parte della Tuscia romana e si compone di due parti distinte: nella parte bassa si trova l’impianto di epoca medievale, mentre la zona alta è stata edificata a partire dal Rinascimento come testimoniano le larghe vie e i bei palazzi nobiliari.

Da visitare, all’interno del borgo, alcuni edifici di altissimo pregio storico e architettonico come la Fontana degli Unicorni, la chiesa medievale di Sant’Eusebio e il Palazzo Apostolico, oggi sede del Municipio.

Ronciglione, una riserva naturale da sogno con il lago più alto d’Italia

Una gita a Ronciglione non può non includere una visita al vicino Lago di Vico, uno degli specchi d’acqua più belli dell’Italia centrale. Si tratta di un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura che qui potranno trovare numerosi esemplari di piante e arbusti, ma anche una gran quantità di uccelli e di pesci. Il lago è entrato a far parte, già da tempo, di una riserva naturale per la protezione del suo ecosistema ed è considerato il più alto sul livello del mare del nostro Paese.

Tanto folklore e cultura, con un cittadino d’eccezione

Ronciglione ospita anche uno degli eventi più attesi dalla popolazione che richiama ogni anno numerosi turisti: il Carnevale. Classificato come uno dei dieci carnevali più belli, trasforma il borgo in un’allegra e chiassosa festa fatta di sfilate, maschere e carri allegorici. A fine agosto, invece, si svolge una manifestazione tra le più antiche della zona, la Corsa a Vuoto. Si tratta di una corsa di cavalli liberi, senza fantino, che percorrono un tragitto prestabilito (studiato in modo scrupoloso per tutelare anche la salute degli animali, evitando incidenti).

Una curiosità: cittadino illustre di questo borgo è Marco Mengoni, il celebre cantautore italiano vincitore di due festival di Sanremo, ancora molto legato al suo paese natale, del quale non perde occasione di elogiare le bellezze. Qui un breve video di Ronciglione, tratto da Il Borgo dei Borghi 2023.

