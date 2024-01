Rondo ha una fidanzata?/ La risposta del rapper spiazza tutti!

Rondo ha il cuore impegnato? Trapelano dei curiosi indizi

Tra i fenomeni rapper più chiacchierati del momento, Rondo divide il popolo nel web destando il sospetto che abbia una nuova fidanzata straniera. Il rapper é diventato protagonista di un episodio del podcast di Fedez e Mr Marra, Muschio Selvaggio. Una puntata che é stata rilasciata su YouTube, subito dopo la sua registrazione.

Nel content in questione, Rondo affronta diversi temi. Come ad esempio la motivazione legata al ritiro del suo passaporto, il suo recente viaggio intrapreso a Los Angeles nel quartiere dei Crips, passando per una opinione a caldo sulla compagine big tra i nuovi rapper nell’industria della musica Italiana. E in una clip pubblicata in seconda battuta, Fedez insinuerebbe che Rondo abbia una compagna e/o una nuova fidanzata, straniera, gettando nello sconforto le fan del rapper ospite del podcast che lo volevano single.

Un reel pubblicato nel profilo di “Muschio Selvaggio” desta il sospetto online del momento, che Rondo abbia il cuore nuovamente impegnato, con una fidanzata “clandestina”, tenuta top secret: “So che ti sei fidanzato, è ufficiale? Vi sentite?“, é il quesito di Fedez posto a Rondo e il conduttore poi prosegue incalzando l’ospite, sibillino: “Lei non usa Whatsapp perché è americana, giusto? Vi mandate i messaggi“.

Esplode il gossip d’amour sulla vita di Rondo

Ai quesiti ricevuti, Rondo non replica tenendo un low profile sul privato, destando così dubbi e sospetti nel popolo internauta nel web, fan in primis, sulla vita sentimentale del rapper. E ad avvalorare l’ipotesi che la music star del momento abbia una nuova fidanzata é il suo recente viaggio intrapreso negli Stati Uniti: Rondo è stato al centro delle attenzioni per la ship che si era creata con la famosissima Alabama Barker, con tanto di fiori e dediche sui social. Nell’ultimo periodo però, non trapelerebbero indizi che rimandino alla ship sospetta, di Rondo con la figlia di Travis Barker.

E a far insospettire i fan del rapper é anche il gossip di un vociferato possibile trasferimento negli Stati Uniti, per Rondo, previsto all’orizzonte.













