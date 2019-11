Rong Hao Wu/ Video, salvo “per un pelo” (Bake Off Italia)

Rong Hao Wu, a volte il talento non basta…

Rong Hao Wu, talentuoso concorrente di “Bake Off Italia 2019″ dalle origini cinesi riuscirà a riscattarsi nella puntata di oggi 8 novembre 2019? Infatti l’aspirante pasticcere ha riscontrato non poche difficoltà durante la 10° puntata del programma. Già agli esordi della trasmissione le cose non si sono messe proprio bene per lui, difatti alla richiesta di Benedetta Parodi di fare un pronostico sul possibile vincitore, nessuno dei partecipanti ha fatto il suo nome. Comincia la prima prova: la sfida sarà tutta incentrata sulla pasta frolla sula torta geometrica di Damiano. Rong sceglie di tentare una crostata geometrica con la frolla, crema all’arancia e mele e cannella. Se all’inizio il 19enne dagli occhi a mandorla prende la prova con una certa filosofia “Sono contento perché è una prova di precisione, e io sono sempre preciso”, la sua preoccupazione cresce sempre più durante la preparazione del dolce. Nonostante la tensione, riesce a lavorare duro e portare il lavoro al termine. Finalmente la torta viene presentata ai giudici, ma purtroppo i risultati per Rong non sono quelli sperati. Damiano giudica la sua torta senza frolla, Clelia non apprezza né la presentazione né il sapore del dolce, trovandolo senza geometria, e Knam sferra il colpo finale: per lui la torta di Rong assomiglia di più a uno Strudel di mele. Insomma, il pasticcere provetto viene bocciato per questa prima prova, ma ciononostante si scampa momentaneamente il rischio del ballottaggio.

Rong Hao Wu: finisce al ballottaggio a Bake off Italia ma…

Comincia la seconda prova, stavolta incentrata su una torta di Knam composta da ben 13 strati. Per Rong le difficoltà iniziano sin da subito perché ha meno tempo: ben 15 minuti di penalizzazione per essere stato bocciato dalla prova precedente. Il ragazzo in ogni caso non si perde d’animo e presenta al cospetto dei giudici il suo dolce. Knam conta gli strati, riscontrando che fossero effettivamente 13, ma non è comunque soddisfatto “Abbiamo diverse cotture della frolla, manca la monodose”, stessa cosa per Damiano, che subito interviene “La consistenza delle cotture è una cosa che ci eravamo raccomandati, e qui non è stata eseguita bene”. Arrivato in quinta posizione, anche per questa prova, Rong Hao Wu si scansa il grembiule rosso, a detta dello stesso Knam, “per un pelo”.

A seguire la terza prova, scelta a sorpresa da Clelia. I concorrenti dovranno preparare la torta cassetta di frutta, ma Rong Hao Wu dovrà fare – a causa della penalizzazione – molto di più: realizzare una torta di 3 kg. Le critiche dei giudici cominciano già durante la preparazione del dolce, convinti che la torta pesasse molto meno del target prestabilito, ma Rong non gli dà ascolto. A quanto pare però, fa male: la torta pesata dai giudici è di solo 1,8 kg. Il dolce si rivela un vero e proprio disastro, si a livello estetico – a causa della rottura della cassetta di frolla – che di sapore. Per i giudici Rong è il pasticciere peggiore della sfida e va allo spareggio con Sara e Antonino. Nella prova lampo deve realizzare dei biscottini di frolla con nota agrumata. Nonostante la lentezza della preparazione, criticata dai giudici, riesce a fare un lavoro discreto: i biscotti sono semplici, ma buoni, anche se mancanti dell’aroma di agrumi. Anche stavolta, Rong si è salvato, ma riuscirà a cavarsela per le prossime puntate? Secondo i colleghi, con i quali ha un ottimo rapporto, il ragazzo non ha abbastanza talento per arrivare in finale. Video, l’intervista a Rong Hao Wu di Bake Off Italia 2019



