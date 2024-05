Chi è Ronn Moss, carriera tra musica e tv/ L’addio a Beautiful dopo 25 anni: “Avrei voluto più tempo per…”

Ronn Moss, carriera tra musica e tv: il grande successo con Beautiful

Dalla musica alla televisione, al cinema, la carriera di Ronn Moss ha spaziato in numerosi ambiti professionali e gli ha sempre regalato successo e grandi soddisfazioni. Il celebre attore, all’anagrafe Ronald Montague Moss, è nato a Los Angeles nel 1952 e sin da giovane ha coltivato la passione per la musica, che l’ha poi portato nel 1976 a fondare con altri tre musicisti il gruppo rock Player. Dopo aver lasciato la formazione (con la quale si riunì poi nel 2013), Moss decise di avviare la carriera da solista pubblicando il suo primo album, I’m your man, nel 2002.

Ma il grande boom della sua vita professionale, che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo, è stata sicuramente la partecipazione a Beautiful nei panni di Ridge Forrester. L’attore venne selezionato nel cast della soap opera nel 1987, e insieme a lui furono scelti i veterani John McCook (Eric), Susan Flannery (Stephanie) e Katherine Kelly Lang (Brooke), con la quale Moss condivide il record del maggior numero di puntate interpretate nella storia della serie.

Ronn Moss, l’addio a Beautiful dopo 25 anni e la carriera nel cinema

La storia d’amore tra Ronn Moss e Beautiful si è conclusa con il divorzio nel 2012, anno in cui l’attore decise di non rinnovare il contratto con la longeva soap e di abbandonare dunque i panni di Ridge Forrester dopo ben 25 anni. “È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film”, ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dopo l’addio alla soap.

Dopo Beautiful, Ronn Moss ha comunque continuato a recitare anche in film italiani, come I Paladini: Storia d’armi e d’amori con l’amica Barbara De Rossi nel 1983, oltre a Christmas in Love per la regia di Neri Parenti con Annamaria Barbera nel 2004. Nel corso degli anni, inoltre, è stato spesso ospitato in numerose trasmissioni televisive italiane: nel 2020 è stato concorrente di Ballando con le stelle su Rai1, in seguito al quale ha incrementato le sue partecipazioni sul piccolo schermo, da La vita in diretta a Domenica In, mentre nel 2021 ha preso parte a Star in the star su Canale5.

