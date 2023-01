Rosa Alba Pizzo, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? “Ho dovuto rinunciare alla musica per amore”

Chi è Rosa Alba Pizzo, concorrente The Voice Senior 2023

Il secondo appuntamento con The Voice Senior 2023 inizia con la voce graffiata di Rosa Alba Pizzo. Prima di salire sul palco e tentare la sorte di fronte ai cinque giudici, la donna si racconta alle telecamere.

Rosa Alba è un’insegnante dell’asilo e viene da Marsala: “Mi sono sposata a 27 anni, con 18 anni di matrimonio e poi c’è stato il divorzio, la separazione, però bisogna accettare, è la vita.” Nella vita affronta i momenti difficili prendendo il microfono: “La passione per la musica è nata quando avevo 4 anni. Ho continuato poi tra feste di piazza e manifestazioni, poi è arrivata una grande occasione, sarei dovuta andare in America ma ho rinunciato perché mi dovevo sposare”.

Don Bosco, concorrente a The Voice Senior 2023/ Chi è? Prete cantante: "Ringrazio Gesù di avermi chiamato"

Rosa Alba Pizzo sceglie Loredana Bertè a The Voice Senior 2023

Si esibisce sulle note di “Bella senz’anima” e conquista tutti i giudici. “A me piaci perché canti con rabbia”, ammette Loredana Bertè; “L’hai cantata benissimo, complimenti”, continua Gigi D’Alessio; “Secondo me sei tra le migliori mai arrivate a The Voice Senior, mi è piaciuto tanto”, continua Clementino; “Sei riuscita a graffiare il cuore”, continuano i Ricchi e Poveri. La concorrente fa la sua scelta senza particolari difficoltà: “Scelgo Loredana”.

The Voice Senior 2023, 2a puntata/ Concorrenti e diretta: Mario pazzesco, Rosalba...

LEGGI ANCHE:

Mario Aiuti, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? "Ho cantato con Frank Sinatra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA