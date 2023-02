Rosa Chemical: “Le parole di Renato Zero mi hanno ferito”/ “Lo stimo molto…”

Rosa Chemical, ottavo classificato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy”, è intervenuto in qualità di ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 19 febbraio 2023. Il giovane grugliaschese ha esternato le sue sensazioni al termine della kermesse canora in landa matuziana: “Sto bene, è stato un periodo intenso, pieno d’amore. L’esperienza di Sanremo non riesci a capirla fino in fondo, se non la vivi in prima persona. Sono emozionato, sto ancora realizzando ciò che è successo”.

Rosa Chemical, come ha organizzato il bacio con Fedez?/ “Sarò in prima fila…”

Non sono mancate le critiche a Rosa Chemical, dopo l’episodio della serata finale del Festival di Sanremo con Fedez. Lui ha reagito così: “C’è chi parla bene e c’è chi parla male di me… Le frasi di Renato Zero su di me? Non lo cito in ‘Made in Italy’, ma l’ho menzionato in tutte le interviste che ho rilasciato. Ho un grande rispetto e una grande stima per Renato e sono rimasto un po’ male per le sue parole, ma io resto affettuoso”.

Rosa Chemical, retroscena senza filtri sull'ex fidanzata/ "Il mio gusto va verso..."

ROSA CHEMICAL: “MIA MAMMA È ORGOGLIOSA DI ME, CI SENTIVAMO TUTTE LE NOTTI AL TELEFONO”

Nel prosieguo del suo intervento, Rosa Chemical ha svelato di avere ricevuto grande sostegno da parte della madre, che l’ha seguito in Liguria: “Mia mamma si è goduta il Festival di Sanremo in prima linea, perché era all’Ariston. Ci sentivamo per telefono tutte le notti alle 2 per parlare un po’ e devo dire che lei era molto felice e orgogliosa di me”. Sul palco “io avevo un messaggio da mandare e l’ho mandato. Qualcuno si è scandalizzato…”.

"Fedez-Rosa Chemical possono costarci 600mila €"/ Agcom a Striscia "Fascia protetta"

Il momento più bello del Festival sanremese di Rosa Chemical è stato “dopo la prima serata. Quando sono arrivato all’Ariston non avevo assolutamente aspettative e non sapevo cosa potesse succedere. Finita la prima esibizione, ho visto tutto l’amore che mi è arrivato e sono rimasto sotto choc. Ho avuto una mezz’oretta di pianto isterico, per una volta ero stato capito”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA