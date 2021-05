Rosa Di Grazia, dediche a distanza per Deddy/ “Deve vincere lui Amici 2021!”

Non tutti i flirt e gli amori nati in questa edizione di Amici hanno avuto poi seguito, una però continua a far sognare i fan del talent nonostante i sue siano separati da settimane: quella composta da Deddy e Rosa Di Grazia. La ballerina ha lasciato la scuola settimane fa, proprio alla fine di un ballottaggio col suo fidanzato. Questo non ha scalfito il loro rapporto: Rosa non perde una puntata del serale di Amici, pronta a supportare il cantante della squadra di Rudy Zerbi nelle varie sfide. È accaduto la scorsa settimana, quando Deddy ha rischiato nuovamente di dover abbandonare la scuola al ballottaggio, stavolta con Raffaele (che è poi uscito). Su Instagram, Rosa ha allora condiviso le esibizioni del suo ragazzo, tra cuori e dediche di supporto.

AMICI 2021 SERALE/ Eliminato e diretta 7a puntata: Alessandro al ballottaggio finale

Rosa Di Grazia tifa per Deddy: “Spero che vinca Amici 2021”

“Spero con tutto il cuore che vinca Deddy.” ha dichiarato Rosa Di Grazia durante la sua intervista a Verissimo. Quello col cantante è stato un amore nato a poco a poco: “Lui è stato qualcosa di inaspettato, entrambi siamo entrati con un obbiettivo, lui la musica, io la danza. Ci siamo incontrati ed è scoppiato un amore. Credo nel destino. Mi sono innamorata di lui perché abbiamo avuto delle esperienze simili in passato.” ha ammesso la ballerina napoletana.

