Rosa Di Grazia ed Esa Abrate di Amici stanno insieme?/ Lui: “Ecco la verità”

Amici 20 si è concluso ormai da mesi eppure la vita sentimentale di Rosa Di Grazia continua ad incuriosire i tanti telespettatori. D’altronde, nella scuola, la ballerina ha vissuto una storia d’amore che ha appassionato tutti: quella con Deddy. Una storia poi finita una volta usciti entrambi dal serale. Si è parlato di ritorno di fiamma, poi smentito; poi Rosa è stata al centro di un nuovo gossip che la voleva vicina ad Aka7even, altro cantante dell’ultima edizione di Amici. Anche in questo caso, però, il gossip è stato smentito.

È però accaduto che, negli ultimi giorni, Rosa ha rivelato di essere in compagnia di Esa Abrate, altro cantante del talent con il quale nella scuola era nata un’amicizia. Questo aggiornamento ha scatenato i fan della Di Grazia che hanno iniziato a chiedersi se tra i due ci fosse qualcosa che andasse oltre la semplice amicizia.

Amici, Esa Abrate smentisce il flirt con Rosa Di Grazia

Di fronte alla curiosità insistente dei fan, Esa Abrate ha deciso di intervenire, spiegando qual è il reale rapporto con Rosa Di Grazia. “Ho letto un sacco di articoli e un sacco di messaggi in cui dite che io e Rosa flirtiamo e stiamo insieme. No. – ha tuonato il giovane cantante, spiegando che tipo di rapporto c’è con la ballerina – Io e Rosa siamo amici e basta. Come dice lei esiste l’amicizia tra uomo e donna. Quindi smentisco tutto, non è vero. Le voglio un sacco bene”. Rosa, dunque, continua ad essere single: non è Esa il suo nuovo amore. Tra i due ex di Amici c’è solo una bella amicizia.

