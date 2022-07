Rosa Di Grazia, le critiche ad Amici?/ “La durezza di Alessandra Celentano mi è stata utile”

Amici 20, Rosa Di Grazia si sfoga sul peso delle critiche: cosa cambia

Può dirsi un dei talenti più amati dal pubblico tv di Amici 20 di Maria De Filippi e, intanto, reduce dal ruolo di ballerina professionista coperto per il live a San Siro di Alessandra Amoroso, Rosa Di Grazia torna a raccontarsi in un’intervista concessa a Dimmi di te. Ai microfoni del web format, incalzata dalla timoniera ed ex coach ad Amici Lorella Cuccarini, sulle novità della sua vita in generale, la ballerina napoletana non nasconde di essere grata alle critiche ricevute nel percorso intrapreso al talent. Incluse quelle della tanto temuta insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, che non solo ha tacciato Rosa di essere carente in fatto di tecnica nel ballo, ma ha spesso contestato la giovane per le linee fisiche non conformi a quelle ideali per una ballerina di livello.

“Amici mi ha regalato tanto non solo a livello artistico ma personale -fa sapere quindi Rosa nel suo intervento-. Ti ritrovi in una realtà diversa, ti devi rimboccare le maniche. Artisticamente sono cresciuta tanto, mi sono messa tanto in gioco, nonostante i battibecchi. […] La durezza di Alessandra Celentano mi è stata utile. È una cosa che non ho mai dato per scontato. Nonostante io abbia un carattere molto impulsivo, ho sempre voluto prendere le critiche in modo costruttivo per una crescita mia”. L’intervento dell’ex Amici 20, poi, prosegue: “Non si può piacere a tutti, le critiche ci saranno sempre e il valore ce lo dobbiamo dare noi. Che poi le critiche siano espresse in modo più sgarbato o più duro o dolce, non cambia. L’importante è farne tesoro e io l’ho sempre presa come una cosa per crescere”.

Rosa Di Grazia si apre sull’amore, dopo Deddy

Nel corso dell’esperienza tv intrapresa ad Amici 20, Rosa Di Grazia ha inoltre avuto modo di incontrare l’amore, il cantante Deddy, con cui però la relazione non è durata molto, terminando nel giro di pochi mesi, dopo la fine del talent-show. Il naufragio di un amore che non smette di essere al centro del gossip. Che Rosa possa presto voltare pagina in amore, dopo Deddy? “Il gossip si è affezionato a me. Tante cose non sono vere, tante cose si. Però ti devo dire che al giorno d’oggi, il mio cuore è sereno e tranquillo e sta pensando a Rosa e al mio futuro -aggiunge quindi nell’intervista, la ballerina-. Se arriva arriva. Io non cerco nulla. La semplicità e la genuinità sono le cose che mi colpiscono di più. Inutili essere ipocriti sull’aspetto fisico, ma vorrei che fosse determinato e genuino”.

