Rosa Di Grazia, lite con Leonardo Lamacchia e Serena ad Amici 2021/ “Avete rotto…”

Scintille nella scuola di Amici 2021 a pochi giorni dalla seconda puntata del serale. Tutto nasce da un guanto di sfida che Alessandra Celentano ha lanciato a Rosa Di Grazia. Quest’ultima, furiosa per le continue prove a cui viene sottoposta dalla Celentano che ha riproposto una coreografia della settimana scorsa eliminando i passi di danza classica e lasciando i passi del Can Can. Rosa, tuttavia, non nasconde la propria insofferenza nei confronti della Celentano mentre l’atteggiamento di Rosa scatena la reazione di Leonardo che attacca la ballerina di fronte alle lacrime di Serena che si sente attaccata dalla compagna. “Devi sempre sminuire il fatto che lei abbia delle doti”, commenta Leonardo. “Ma ci siamo dimenticati come si è presentata Serena? io, poi, non la sto attaccando“, sbotta Rosa. “E’ la Celentano che ti porta i quadri, lei che colpa ha?”, chiede ancora Leonardo. Di fronte agli attacchi dei compagni, Rosa sbotta e lascia la casetta. “Mi avete rotto il caz*o”, sbotta Serena.

DURO CONFRONTO TRA ROSA DI GRAZIA E SERENA AD AMICI 2021

Rosa Di Grazia ha così cercato il confronto con Serena Marchese. Da sole, lontane dagli altri allievi, le due ballerine si confronto. Serena sottolinea di sentirsi sotto pressione e attaccata dall’atteggiamento di Rosa che continua a ribadire le differenze stilistiche che hanno. “Io non ho bisogno di sottolineare le differenze. Io non lavoro coì perchè sono una ragazza super sensibile”, spiega Serena. “Sai cos’è? E’ più facile vedere una ragazza che piange. Ma secondo voi io sto bene dopo cinque mesi che mi sento dire che non diventerò mai una ballerina?“, sbotta ancora Rosa. “Ma quanto siete falsi? Siete tutti paracu*i e finti. Va avanti il vittimismo. Vi farei passare un minimo di quello che ho passato io”, sottolinea ancora Rosa mentre è da sola in giardino. “Tutti avvocati difensori. Siete bravi a fare le vittime”, aggiunge mentre si lascia andare alle lacrime.

