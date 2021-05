Rosa e Deddy si sono lasciati dopo Amici 2021?/ Lei interviene sui social e rivela..

Rosa e Deddy si sono lasciati dopo Amici 2021 oppure no? Non sono pochi i problemi che la ballerina sta avendo in questi giorni sui social tant’è che ormai da due settimane non riesce ad aggiornare i suoi fan tramite Instagram. Per fortuna una serie di dirette e poi il passaparola hanno fatto il resto proprio come è successo adesso sui rumors legati alla sua liason con il cantante. Il finalista di Amici 2021 si prepara a salire sul palco per portare a casa la vittoria di questa edizione e a fare il tifo per lui ci sarà proprio Rosa di Grazia. I due non si sono lasciati dopo l’uscita dalla scuola della ballerina e a confermarlo ci ha pensato la diretta interessata spazzando via i pettegolezzi sulla fine della loro relazione proprio aiutandosi con i social che ancora riesce a ‘gestire’.

Rosa e Deddy si sono lasciati dopo Amici 2021?

A chiarire la situazione una volta per tutte ci ha pensato Rosa di Grazia che ha tranquillizzato tutti sul suo rapporto con Deddy e ha rivelato: “Sto leggendo che girano tante voci per la presunta rottura tra me e Deddy. Ci tengo a smentire tutto in quanto io e Deddy stiamo insieme e non é successo nulla. Non abbiamo modo di sentirci, tra pochi giorni ci sará la finale e faremo il tifo per lui, appena finirà ci riuniremo”. In questi giorni i due fidanzati non hanno avuto modo di sentirsi o vedersi ma questa sera cambierà tutto anche se, almeno sembra, la ballerina non sarà in studio.

