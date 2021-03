ROSA MARIA, MOGLIE DI VINCENZO MOLLICA/ C’era lei a sostenerlo nel momento più duro

Rosa Maria è la moglie di Vincenzo Mollica, giornalista (oggi pensionato) Rai tra i protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo. Rosa Maria è una figura sempre presente ma silenziosa nella vita di Vincenzo. Era lei, negli ultimi tempi, ad accompagnarlo agli studi Saxa alle 9, per poi andarlo a riprendere alle 19. Mollica le è molto legato e deve a lei molto: tra le altre cose, Maria Rosa l’ha reso padre di Caterina, un’altra delle donne più importanti della sua vita. Non si hanno molti dettagli circa i rapporti familiari del ‘super ospite’ di questo Sanremo. Sappiamo solo che lui e Maria Rosa sono una coppia da parecchio tempo, e che lei ha avuto un ruolo determinante nel periodo più duro della sua malattia. Mollica, affetto da morbo di Parkinson, è riuscito a portare avanti il lavoro anche grazie alle sue cure amorevoli.

Chi è Rosa Maria, moglie di Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica non è mai stato propenso a pubblicizzare il suo legame con la moglie Maria Rosa. Di lei non sappiamo il cognome né quanti anni abbia, ma le poche informazioni che ci arrivano sono sufficienti a persuaderci che si tratti di una gran bella persona. Mollica stesso la descrive come una delle cose migliori della sua vita: “Oltre a mia moglie Rosa Maria e a mia figlia Caterina, ho avuto due grandi soddisfazioni nella vita: sono diventato Vincenzo Paperica, papero protagonista di 13 storie di Topolino; sono stato una domanda orizzontale e anche verticale nei cruciverba della Settimana enigmistica”, ha dichiarato, nell’ultima intervista del 12 gennaio 2020 a Che tempo che fa. Famiglia e lavoro, nel suo caso, sono due aspetti complementari: è stato grazie al sostegno della prima, che ha potuto continuare a informare e intrattenere il pubblico con la sua storica rubrica all’interno del Tg1. È possibile che nella platea dell’Ariston, quest’anno, compaia anche Maria Rosa. Nel 2020, Vincenzo la omaggiò davanti a tutti e con lui anche Amadeus e Fiorello, che non poterono fare a meno di notare l’anziana donna seduta al suo fianco.



