Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica/ “Grazie a lei sono rimasto in Rai”

Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica, chi è e che lavoro fa?

Rosa Maria Mollica, lei è la moglie del noto giornalista Vincenzo che oggi tornerà in tv ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Lei è la donna che spesso abbiamo visto al suo fianco ed è sempre lei che in questi ultimi anni ha permesso al marito di continuare a lavorare accompagnandolo in Rai ogni mattina fino alla sua pensione. Proprio quello dello scorso anno è stato il suo ultimo Festival di Sanremo e proprio Amadeus ha pensato a salutarlo nel migliore dei modi proprio dal suo balconcino che quest’anno non lo vedrà protagonista. Al suo fianco però è rimasta proprio l’adorata moglie con la quale ha passato la sua vita anche se non sappiamo bene quanti sono di preciso l’anno in cui si sono detti di sì. A rivelare qualcosa di più sulla loro liason è stata proprio Rosa Maria che, ospite a Domenica In proprio lo scorso anno, ha rivelato che erano gli anni ’70 quando studiavano insieme ed è la sera di San Valentino, dopo un concerto di Giorgio Gaber a Milano, che si sono messi insieme.

I due hanno passato la vita insieme e il giornalista rivela: “Grazie a lei sono rimasto in Rai”

Rosa Maria e Vincenzo Mollica poi si sono sposati e dal loro matrimonio è nata Caterina quindi i due stanno insieme da cinquant’anni ormai e sono ancora innamorati come il primo giorno tant’è che lei continua a seguirlo e lo ha aiutato anche adesso che la malattia gli ha portato via la vista. Lo stesso giornalista ha rivelato: “Le scene in cui non parlano me le spiega mia moglie” e riguardo alla sua morte ha confidato a Mara Venier che la moglie dovrà rispettare il suo volere ovvero scrivere sulla sua lapide la frase che lui stesso ha scelto: “Qui giace Vincenzo Paperica, che tra gli umani fu Mollica: è un desiderio che dovrà rispettare”. Di Rosa Maria però sappiamo davvero molto poco, soprattutto perché Mollica ha deciso di tenere lontana la sua vita privata dai riflettori mediatici ma quello che è sotto gli occhi di tutti è che i due si amano alla follia.



