Rosa o Deddy, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Primo scontro tra fidanzati!

Nuovo serale di Amici 2021 e ancora una volta una doppia eliminazione per gli allievi rimasti in gara. Le anticipazioni trapelate giovedì, nel corso della registrazione di questo terzo serale, ci hanno già svelato chi è stato il primo eliminato, ma ci hanno inoltre annunciato quello che è il secondo ballottaggio per l’eliminazione. Saranno infatti Rosa e Deddy a finire allo scontro finale.

Tra loro c’è il secondo eliminato di questo terzo serale e ciò vuol dire che una delle coppie nate in questa edizione di Amici si separerà e nel modo peggiore: in una sfida contro l’altro. Ma chi è tra i due che dovrà abbandonare il programma? Al momento non abbiamo ancora la certezza sul nome, perché anche questa volta Maria De Filippi ha deciso di svelare il nome dell’eliminato in casetta.

Eliminato Rosa o Deddy? Le ultime esibizioni prima del responso…

Dopo la terza manche del serale di Amici 2021, i ragazzi sono tornati in casetta e qui Maria De Filippi ha annunciato loro il nome dell’eliminato. Ciò che è certo è che, chiunque sia stato tra Deddy e Rosa ad uscire, è stato per entrambi un bruttissimo colpo. Prima di tornare in casetta, entrambi hanno avuto modo di esibirsi ancora una volta di fronte all’intera giuria. In particolare, stando a quanto svela il Vicolo delle News, Deddy ha cantato Contromano e Zero passi (la seconda dedicata proprio alla ballerina), e Rosa ha invece ballato Napulè e Non sono una signora. Il pubblico a casa intanto inizia a scommettere che Rosa riuscirà a salvarsi dall’eliminazione e che sarà invece Deddy a lasciare il programma definitivamente.

