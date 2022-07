Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi?/ Ecco cosa è accaduto al party del figlio

Uomini e donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi?

Una delle coppie storiche nate a Uomini e donne sarebbe nell’ultimo periodo in crisi, si tratta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. L’ex tronista e l’avvocato rivelatosi la scelta della campana al dating-show di Maria De Filippi sarebbero finiti di nuovo ai ferri corti, anche se ad oggi i due scelgono di non rispondere ai pettegolezzi circolanti in rete sul loro conto, dovuti essenzialmente al fatto che i due non appaiano da tempo immortalati insieme a mezzo social. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, tuttavia, figurano in queste ore tra le Instagram stories dell’avvocato campano, che immortalano i due nel bel mezzo del party serale che ha visto celebrarsi la ricorrenza festiva del compleanno di Ethan, il primogenito della coppia nata a Uomini e donne.

Il party esclusivo, scelto rigorosamente a tema Topolino l’esploratore, ha visto Rosa e Pietro apparire visibilmente felici quantomeno nelle vesti di genitori dei due bambini che hanno concepito insieme, Ethan e Mario Achille. I relativi post pubblici della festa, quindi, potrebbero essere una smentita della coppia ai pettegolezzi che vedrebbero gli ex Uomini e donne protagonisti di una crisi o semplicemente un modus-operandi di condivisione con i fan del momento festoso vissuto in famiglia con i piccoli.

Il messaggio di mamma Perrotta per Ethan; gli indizi sulla sospetta crisi

E c’è chi tra i supporters della storica coppia chiede in rete verità da parte di Rosa e Pietro sui gossip in circolo sul conto della loro sospetta crisi d’amore. I due genitori vip potrebbero aver deciso di festeggiare insieme il figlio Ethan, indipendentemente dal loro rapporto. Già prima di dare alla luce il secondogenito Mario Achille, i due genitori vip si erano palesati in crisi, per poi dare lieto annuncio dell’arrivo del fratello minore di Ethan, che in questo corrente mese di luglio compie 3 anni.

“Ogni volta che ti guardo, mi ricordo che ho fatto qualcosa di buono. Sarò sempre la tua forza nella fragilità, la tua sicurezza nel dubbio,

la tua spada e il tuo scudo. Buon compleanno amore assoluto. #+3ethan”, è il messaggio emozionante che l’ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato per iscritto nella descrizione di un nuovo post dedicato al figlio festeggiato.

Tuttavia desta preoccupazione nei fan di Pietro e Rosa che i due non appaiano insieme immortalati in post pubblici sui social, se non tra le storie. Non è esclusa quindi una possibile crisi di coppia tra i due.

