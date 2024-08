Rosa Perrotta è incinta? L’ex volto di Uomini e Donne rompe il silenzio: video epico

L’ex tronista di Uomini e Donne da giorni è finita al centro del gossip perché alcuni follower osservando le sue foto hanno notato un ‘pancino sospetto’ nelle sue foto inondando i posti di commenti su una possibile nuova gravidanza ed adesso è arrivata l’epica risposta. Rosa Perrotta è incinta? Assolutamente no e lo ha dichiarato con un ironico video che ha messo a tacere qualsiasi dubbio e in poco tempo ha fatto incetta di visualizzazioni, like e commenti di approvazione.

Andando con ordine, come in molti sanno Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno due figli Ethan e Mario Achille e nei giorni scorsi molti follower ipotizzando un pancino sospetto hanno inondato di commenti l’ex volto di Uomini e Donne con frasi come ‘pancino sospetto, arriva la femminuccia?’. Insomma, dopo due figli maschi la coppia probabilmente vorrebbe una figlia femmina. Tuttavia sebbene le intenzioni dei follower fossero buone le insistenze sono staccanti. E per questo Rosa Perrotta ha deciso di rispondere con un video in cui, visibilmente infastidita da queste insinuazioni, dopo aver sorseggiato qualcosa tuffarsi in acqua con l’accappatoio addosso e la didascalia eloquente: “Io all’ennesimo ’pancino sospetto, arriva la femminuccia?’… No!”. Ed alla fine ha aggiunto con una faccina sorridente: “Scusate ma dovevo” mettendo così a tacere qualsiasi dubbio sulla sua presunta gravidanza.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta smentisce di essere incinta: nessun terzo figlio in arrivo

L’ironico video con il quale Rosa Perrotta ha smentito di essere incinta ha subito raccolto una pioggia di commenti divertiti e di sostegno da parte dei suoi follower. Molti utenti si sono chiesti increduli come fosse possibile che alcuni avessero visto una «pancetta» nelle sue foto. Altri hanno lodato l’ex volto di Uomini e Donne, che di recente ha lanciato una pesante frecciata, per la sua ironia e il modo in cui ha risposto alle incessanti voci e insinuazioni. Insomma, non c’è nessuna gravidanza e nessun terzo figlio in arrivo per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

