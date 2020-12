Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi?/ Scoppia il gossip, ma sui social…

Crisi di coppia per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Gli indizi che arrivano dai social non sembrerebbero essere rassicuranti, ma i fans sperano che si tratti di un gossip senza fondamento. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, da quello che traspare sui social, non starebbero attraversando un periodo sereno e felice. A scatenare il gossip è stata una foto scattata al Festival di Venezia e pubblicata da Pietro in cui si vede l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. A preocucpare i fans è l’immagine di Rosa tagliata. Sarà un indizio della crisi di coppia? Ad alimentare i rumors sarebbero anche le parole di Rosa che in post ha parlato di sincerità. La coppia che si è sempre mostrata insieme sui social serena e innamorata, inoltre, da qualche tempo non pubblica foto insieme. L’ultimo scatto di coppia pubblicato dalla Perrotta risale al 25 ottobre mentre l’ultima foto pubblicata da Pietro insieme a Rosa risale al 20 novembre. Solo rumors, dunque, per Rosa e Pietro?

ROSA E PIETRO DISTANTI IL GIORNO DELL’IMMACOLATA

Cosa sta accadendo, dunque, tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Entrambi mantengono il più stretto riserbo sulla propria vita privata condividendo foto e video insieme al piccolo Dodo. L’ex tronista di Uomini e Donne, nel giorno dell’Immacolata, ha condiviso su Instagram una serie di storie pubblicate su Instagram in cui mostra la sua giornata a casa con il piccolo Dodo. Rosa spiega di dover controllare non solo la cottura della pasta del figlio, ma anche Dodo che ormai apre tutti i cassetti di casa lasciando intuire di essere sola. Pietro Tartaglione, invece, si mostra in auto. Piccoli indizi che preoccupano i fans della coppia che, nata nello studio di Uomini e Donne, è una delle più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi.



