Rosa Perrotta, il Natale 2022 é al pronto soccorso/ Lo sfogo sul figlio Ethan

Il Natale 2022 non é per tutti tempo di gioia e spensieratezza, lo sa bene l’ex tronista di Uomini e donne, Rosa Perrotta, che é dovuta correre al pronto soccorso. Il motivo della triste corsa natalizia dell’ex Uomini e donne? La campana si é vista costretta a sottoporre il figlio Ethan ad una visita di routine, in seguito ad un accadimento risalente a qualche giorno fa, quando il piccolo che lei ha avuto dal prescelto alla scelta a Uomini e donne, Pietro Tartaglione, é caduto rovinosamente su un polso. E nelle ore segnate dalle festività a cavallo tra il Natale 2022 e l’Epifania 2023, poco prima dell’atteso Capodanno, si é resa necessaria la corsa d’urgenza al pronto soccorso per il figlio della modella e influencer .”Mai una gioia”, si sfoga Rosa Perrotta in un intervento su Instagram, dal momento che alla visita al pronto soccorso viene richiesto che il piccolo infortunato debba sottoporsi di lì a poco ad una radiografia per un accertamento sulle condizioni post-caduta del braccio.

Lo sfogo social dell’ex tronista di Uomini e donne

« Penso che si é abbattuta su di noi una maledizione del Natale, non è normale che ogni anno debba succedere qualcosa – fa sapere nel suo intervento di sfogo condiviso con i follower, Rosa Perrotta-, ricorderete tutti lo scorso anno quando Achille è finito in ospedale perché solo dopo un mese di vita si era preso la bronchiolite. Natale trascorso tra pediatra, visite e ospedale»,

Al Pronto Soccorso, mamma e figlio vip scoprono che il piccolo Ethan si è fratturato il polso e dovrà tenere il gesso per almeno 20 giorni. «Era col papà al centro commerciale, stava giocando sulle giostre adatte per i bambini, prosegue poi il racconto dell’ex tronista di Uomini e donne su quanto accaduto all’infortunato Ethan-, ma è caduto e si è rotto il braccio».

