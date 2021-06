Rosa Perrotta incinta/ Pietro Tartaglione papà bis ma scoppia la polemica: “Falsi”

Rosa Perrotta incinta tra le polemiche. Non è la prima volta che la bella tronista di Uomini e donne finisce al centro delle polemiche e anche questa volta è successo lo stesso. Se con la prima gravidanza è finita al centro delle polemiche perché ha scelto la televisione per annunciare l’arrivo del suo primo figlio (quindi venendo accusata di voler sfruttare la cosa), con la seconda, annunciata poco fa sui social, è successo lo stesso ma questa volta per il motivo opposto. Nei giorni scorsi la notizia della gravidanza di Rosa Perrotta circolava sui social ma lei ha sempre smentito e, in qualche modo, ha lasciato intendere che non era in dolce attesa. A quanto pare però proprio le polemiche e le critiche l’hanno travolta e proprio a loro ha dato risposta poco fa mostrando il suo bel pancino.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, paura per il figlio/ "Corsa in ospedale, ora..."

Rosa Perrotta incinta, l’annuncio sui social con tanto di polemica

In particolare, Rosa Perrotta scrive: “Prima rispondo alle polemiche :”È incinta,lo nasconde,non ha mai avuto quella pancia lei”, “È incinta e lo nega”, “Nascondere la gravidanza, che tristezza”.. Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti”. Quel momento è finalmente arrivato e così la tronista ha voluto annunciare la lieta novella e Pietro Tartaglione ha fatto lo stesso dal suo profilo social mostrando l’ecografia e facendo sentire il battito del cuore del suo secondo figlio di cui, però, non conosciamo ancora il sesso. Il papà scrive: “Le manine davanti al viso e il cuoricino che batte forte forte.Ti amo già”.

