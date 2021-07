Rosa Perrotta incinta/ Secondo figlio maschio con Pietro Tartaglione: Mario Achille!

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, a inizio giugno ha annunciato di aspettare il secondo figlio dal compagno Pietro Tartaglione. I due sono già genitori di Domenico Ethan, che oggi ha 2 anni. Nelle ultime ore Rosa e Pietro hanno rivelato su Instagram il nome e il sesso del nascituro: “It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici”, ha scritto Rosa, aggiungendo che il piccolo si chiamerà Mario Achille. Recentemente l’ex tronista era intervenuta su Instagram parlando della seconda gravidanza, molto più impegnativa rispetto a quella del primo figlio: “Le prime settimane sono state veramente molto dure, in confronto con Dodo è stata una passeggiata, nonostante se vi ricordate con lui io stavo davvero male“.

Rosa Perrotta incinta/ Pietro Tartaglione papà bis ma scoppia la polemica: "Falsi"

Rosa Perrotta: la seconda gravidanza e le polemiche sui social

Rosa Perrotta ha aspettato un po’ a comunicare ai suoi follower di essere incinta, per questo motivo è stata travolta dalle polemiche. Il 9 giugno, annunciando ufficialmente la seconda gravidanza, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha spiegato perché si è presa del tempo prima di rendere pubblica la lieta notizia: “Credo sia sacrosanto il diritto di ogni donna di comunicare quando vuole una notizia così importante… non è sempre una questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale”. Nell’ultimo periodo rosa ha iniziato a chiamare il primogenito con il secondo nome, Ethan, e non più “Dodo”, diminutivo di Domenico, scelto in omaggio al padre di Pietro. In questo periodo la coppia nata a Uomini e Donne sta anche organizzando un trasloco nella nuova casa dove accoglieranno l’arrivo di Mario Achille.

LEGGI ANCHE:

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, paura per il figlio/ "Corsa in ospedale, ora..."Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ È crisi: “Dobbiamo solo capire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA