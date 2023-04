Rosa Serrapiglia, moglie di Mario Merola in ospedale: come sta?/ Appello del figlio Francesco: “Papà aiutala”

Rosa Serrapiglia, vedova di Mario Merola, in ospedale: cos’è accaduto alla donna

Rosa Serrapiglia, vedova di Mario Merola, pochi giorni fa ha subito un delicato intervento chirurgico che ha messo in apprensione l’intera famiglia. La donna 83enne sarebbe stabile, ma ciò non ha comunque allentato la preoccupazione dei figli, Michele Roberto, Loredana e Francesco, avuti proprio dal lungo matrimonio con il re della canzone napoletana.

Nelle ore successive all’intervento, è stato proprio Francesco Merola a dare aggiornamenti sulle condizioni di salute di sua madre. L’uomo, che segue le orme del padre ed è oggi un affermato cantante nel panorama napoletano, sui social ha scritto: “Buongiorno amici ,da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici. Spero presto di fare un video messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito, torna sta casa aspetta a te.“

Rosa Serrapiglia, moglie di Mario Merola, come sta? L’appello del figlio Francesco

Dal momento dell‘intervento di Rosa Serrapiglia, che risale ad alcuni giorni fa, non si hanno però più notizie delle condizioni di salute della donna. L’unico indizio arriva ancora una volta dai social di Francesco Merola che, poche ore fa, ha pubblicato una story su Instagram che è un vero e proprio appello a suo padre Mario: “Dà forza a mammà, papà”. Francesco chiede dunque a suo padre che non c’è più di vegliare sulla madre e darle la forza per riprendersi e tornare a casa dove la aspettano tutti i suoi cari. Un messaggio che, dunque, fa trasparire la presenza, ancora, di apprensione nei confronti della donna.

