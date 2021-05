Rosalba, madre Gilles Rocca/ “Mi manchi come l’aria, sei bella come il sole”

Nei giorni scorsi, all’Isola dei famosi 2021, Gilles Rocca ha ricevuto una lettera dalla mamma Rosalba. Tutto il gruppo dei Primitivi ha ricevuto una lettera da una persona a loro cara: questa è stata la ricompensa della prova vinta da Andrea Cerioli, contro Matteo Diamante. Gilles Rocca, in nomination, si è appartato sulla spiaggia per leggere il messaggio della madre, accompagnata da una loro foto durante l’esperienza dell’attore a Ballando con le stelle. Rocca non è riuscito a trattenere le lacrime: “Mi manchi come l’aria, mamma” e “Come sei bella, sei bella come il sole mammina mia”, sono state le poche parole che è riuscito a dire dopo aver letto le parole della madre. Gilles ha baciato la lettera e l’ha riposta con molta cura nella bottiglia, per conservare le parole dio conforto ricevute dalla madre.

La madre di Gilles Rocca a Ballando con le stelle

La signora Rosalba, mamma di Gilles Rocca, è apparsa in televisione durante la semifinale dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, il talent show vinto dal figlio attore. Tutti i concorrenti, infatti, hanno ballato con una persona cara. La donna però è apparsa molto emozionata, tanto da non riuscire a ballare ma solo ad abbracciare per tutto il tempo il figlio. “Mi gira la testa”, ha confessato la signora Rosalba alla fine dell’esibizione. Gilles Rocca ha cercato quindi di sdrammatizzare: “Non potevo farla girare, soffre di vertigini, labirintite ha pensato qui facciamo la fine della Mussolini”. Nella clip introduttiva la madre di Gilles Rocca ha definito il figlio malinconico e ha aggiunto: “Non sono una mamma chioccia, sono cresciuta in collegio e non sano capace di dare amore”.

