Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati/ L’addio dopo tre anni d’amore ad un passo dal matrimonio

Rosalia e Rauw Alejandro: storia d’amore finita dopo tre anni

Storia al capolinea per una delle coppie più amate e famose dello show business internazionale. Se in Italia il mondo del gossip si sta occupando della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino che pare sia giunta ad un punto di non ritorno, all’estero, a tenere banco, è la storia d’amore tra Rosalia e Rauw Alejandro. L’artista che ha venuto milioni di dischi in tutto il mondo e che, solo su Instagram, vanta 26,3 milioni di followers, avrebbe deciso di mettere un punto alla sua relazione con Rauw Alejandro dopo tre anni d’amore.

Federica Pellegrini, curve sospette al mare con Matteo Giunta/ Lo scoop di Chi: è incinta?

Ad annunciare la rottura della coppia è stato in esclusiva il magazine People. La notizi ha rapidamente fatto il giro del mondo spiazzando letteralmente i fan dei due che aspettavano la celebrazione del matrimonio.

Rosalia e Rauw Alejandro si lasciano dopo l’annuncio del matrimonio

Una notizia assolutamente inaspettata quella della rottura tra Rosalia e Rauw Alejandro che, solo pochi mesi fa, avevano annunciato il matrimonio. Lei, infatti, aveva mostrato l’anello di fidanzamento. “Oh mio Dio, ho tutto il mascara sciolto, ti amo”, aveva detto Rosalia a Rauw Alejandro nel videoclip di Beso.

Allarme Granchio Blu nell'Adriatico/ I pescatori: "Mangiano le vongole, in 3 mesi siamo senza lavoro"

Un momento speciale per la coppia che, sui social, si mostrava spesso insieme. Purtroppo, però, l’amore tra i due è giunto al capolinea e, ad un passo dal matrimonio, a sorpresa, è arrivata la clamorosa notizia della rottura. I fan, ora, aspettano solo le prime dichiarazioni dei due.

LEGGI ANCHE:

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la gaffe sulla Sicilia/ "Sono qui per fare la mia parte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA