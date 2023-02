Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga: “Vogliamo dei figli”/ “Da 2 anni siamo inseparabili”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, due anni d’amore

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello e da due anni vivono una meravigliosa storia d’amore che li ha portati a convivere fin da subito: “Sono stati anni fantastici. Nella Casa c’è stato il primo approccio ma la vita vera è quella fuori. Siamo inseparabili. Dopo il Grande Fratello mi sono trasferita di fatto a casa sua, poi abbiamo deciso di prendere una casa un po’ più grande. Lui ha un difetto, è disordinata. Invece io sono fin troppo precisino. Gli scontri li abbiamo solo per questo, non abbiamo mai litigato pesantemente, ci compensiamo. Siamo simili su tanti aspetti, su altri siamo diversi, ma ci facciamo del bene a vicenda“.

La modella ha rivelato che l’amore con Zenga è arrivato dopo un momento difficile: “Quando ho conosciuto Andrea stavo cercando di ricostruire me stessa. Ho trovato una persona che non mi ha mai giudicato, non ha mai ascoltando ciò che potevano dire di me. Ha conosciuto Rosalinda per ciò che era in quel momento e ciò che dava in quel momento”. Anche Andrea Zenga ha spiegato qual è la forza del suo rapporto con la Cannavò: “Viviamo la quotidianità insieme, ci divertiamo, abbiamo un cagnolino. Da maggio abbiamo preso casa insieme. Lei è miss precisina, io ho un po’ un ordine più mentale. Nei valori ci ritroviamo molto, ci stimiamo tanto e queste sono le fondamenta per avere un amore importante come il nostro”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Vogliamo un figlio”

Il passato di Rosalinda Cannavò non ha mai spaventato Andrea Zenga, come raccontato a Verissimo: “Nei due anni in cui la conosco ho conosciuto subito la ragazza solare, forte, la giovane che ha avuto un passato difficile ma ne è uscita con grande forza e questo è un valore aggiunto. Se è la persona che è adesso è anche per la forza che ha avuto in passato. Lei ogni tanto mi racconta del suo passato ma anche nei primi tempi io non l’ho mai forzata. Mi baso su quello che ho conosciuto, una persona splendida. Magari in passato, anche per la giovane età, ti trovi in delle situazioni particolari e la forza che usi per uscirne ti completa. Lei è molto più completa di me, io la stimo tantissimo, da lei posso imparare tanto”.

I due, intanto, pensano ad allargare la famiglia. Zenga ha raccontato: “Il mio sogno è quello di avere una bambina con lei e costruire una famiglia. Sento che è la donna giusta, vorrei che fosse la madre dei miei figli. Anche il matrimonio ma più i figli”. Rosalinda gli ha fatto eco: “Per me il matrimonio è molto importante ma non è quello che definisce una famiglia. Noi siamo già una famiglia”.











