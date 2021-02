Dayane Mello, “Andrea Zenga è uno sfigato”/ “L’unico che ha sminuito un mio bacio”

Dayane Mello non ha accettato l’avvicinamento tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La modella brasiliana, fino a qualche giorno fa legatissima all’attrice siciliana, ha preso le distanze esprimendosi duramente sul nuovo amore nato nella casa del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che appena il giovane Zenga è entrato nella casa, Dayane aveva messo gli occhi su di lui, con tanto di bacio appassionato. Ma il figlio di Walter Zenga aveva messo subito dei paletti dicendo che la modella non è il suo tipo. Negli ultimi giorni, dopo il bacio tra Rosalinda e Andrea, Dayane ha accusato l’amica di non averla informata per prima sulle sue intenzioni con Zenga e ha gioito quando in cielo è apparso l’aereo firmato dalle “ex Rosmello”. Poche ore fa, uscita dal confessionale, Dayane ha parlato con Giulia di quanto appena detto.

Dayane Mello contro Andrea Zenga: “È uno sfigato”

Senza troppi problemi, la modella ha detto di avere parlato proprio di Andrea Zenga: “Ho detto che è uno sfigato”. Dayane Mello ha aggiunto che il ragazzo sarebbe stato l’unico al mondo ad avere sminuito un suo bacio. “Tu che pensi che se il suo bacio fosse stato buono non lo avrei baciato altre volte? Fatti due domande e datti due risposte…”, ha aggiunto rivolgendosi alla Salemi. Infine quando è apparso Tommaso Zorzi gli ha chiesto: “Sto creando un blocco, vuoi partecipare?”. La modella è ben consapevole che le sue dichiarazioni su Zenga e Rosalinda saranno oggetto di un blocco nel corso della prossima puntata del reality, in onda questa sera su Canale 5. Le affermazioni di Dayane Mello sono di gelosia per il rapporto tra Zenga e Rosalinda? Oppure la modella non ha digerito di essere stata respinta da Andrea, che ha preferito l’attrice a lei?

pic.twitter.com/p0kbnQyA3f — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 18, 2021





