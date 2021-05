Rosalinda Cannavò “Basta minacce e insulti!”/ “Dayane Mello? Rapporto idealizzato…”

Rosalinda Cannavò torna a parlare del duro sfogo di giorni fa sui social, in cui ha ufficialmente dichiarato “guerra” agli haters. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nota anche come Adua Del Vesco, è stanca di vedere i social diventare spesso zona franca per offese e insulti. «Da anni mi faccio un po’ portavoce delle persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo e che non sono preparate a ricevere messaggi brutti, che incitano all’odio e a cose brutte e terribili. Io che ho sofferto di disturbi alimentari mi sono fatta una corazza, ma chi non è abituato può diventare un problema molto grave. Ci sono persone che soffrono di depressione per gli haters e c’è chi si è ammazzato». L’attrice ne ha parlato nel corso di una lunga diretta Instagram con Gabriele Parpiglia per “Chi”, spiegando di voler contribuire a trovare qualche soluzione. Ad esempio, ritiene che potrebbe essere utile fare in modo che i profili siano verificati per risalire all’identità della persona. «La cosa che più mi fa male è che le persone si nascondono dietro profili falsi, non mettendoci la faccia, studiando i punti deboli e affondando il coltello».

MINACCE E OFFESE VIA SOCIAL

Rosalinda Cannavò ha confidato a “Chi” di essere attaccata soprattutto sull’aspetto fisico, proprio perché sono noti i disturbi alimentari di cui ha sofferto in passato. Ma l’attaccano anche sulla sua professione di attrice, perché gli haters sanno che ci tiene. «Se mi viene fatta una critica costruttiva, in maniera educata, l’apprezzo e la porto a casa. Se vengono usati termini dispregiativi, termini pesanti e offese gratuite…». Sollecitata da Gabriele Parpiglia nel corso della diretta social, ha riportato anche delle offese: «Sul mio fisico mi è stato detto “Fai schifo, sei una larva, non ti vergogni a mostrarti in costume?”». Nei giorni scorsi lei e il fidanzato Andrea Zenga, conosciuto proprio al Grande Fratello Vip, hanno pubblicato una foto insieme e sono scattate subito le offese. «Abbiamo trovato un commento: “Quando muori facciamo una grandissima festa, spero che tu muoia presto”. Non so il motivo, ma penso sia rivolto a me il messaggio. Il problema è che la Polizia postale non fa nulla».

GLI ATTACCHI PER IL RAPPORTO CON DAYANE…

Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, ha ammesso che un po’ quelle offese la colpiscono, ma non la feriscono più. «Ora non me ne può fregare di meno». Se tende ad evidenziarle è per un motivo ben preciso: «Lo sottolineo perché mi metto nei panni degli altri e mi ricordo la me del passato. Ci soffrivo molto. Vorrei cercare di trovare una soluzione, perché non è possibile che tutti possono dire quello che vogliono senza regole, educazione e rispetto verso l’altro». Per fortuna via posta non è arrivato nulla, a parte regali. Ci sono poi critiche legate alla sua amicizia con Dayane Mello: «Ci sono scontri tra fan perché si era idealizzato un altro rapporto. Sicuramente c’è una fazione di persone che avevano idealizzato un rapporto che non è stato all’altezza delle loro aspettative, quindi hanno scatenato un po’ di odio, ma io sono felice così ed è nata una bella amicizia con Dayane».

