Rosalinda Cannavò “Com’è a letto Andrea Zenga? Chinu!”/ Tommaso Zorzi la stuzzica e..

Il bello della fine del Grande Fratello Vip 2020? E’ che adesso sia i fan che i suoi protagonisti non riescono a stare lontani da tutti gli altri. Il più agguerrito e il meno pronto a mollare la presa sembra essere proprio Tommaso Zorzi che, comprato il telefono nuovo, si è subito messo in contatti con i suoi coinquilini lanciandosi in una serie di dirette seguite da migliaia di persone. Ogni cosa che lui dice o fa in diretta finisce subito in tendenza (proprio come adesso con Oppini e le cuffie per il suo telefono) ma ad attirare l’attenzione è stata una telefonata che Tommaso Zorzi ha fatto a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due sono di stanza a Milano in questi giorni dove stanno già un po’ convivendo mentre lei si è rifatta il look passando dall’estetista e dal suo parrucchiere. Le cose che però hanno destato curiosità non sono tante le caratteristiche estetiche dei tre, quanto la domanda fatta da Zorzi sulla loro prima notte insieme e la risposta data da Rosalinda che ha fatto addirittura arrossire il bel figlio del portierone che gli sedeva accanto.

Rosalinda Cannavò “Com’è a letto Andrea Zenga? Chinu!”

Ma cosa hanno detto i due amici ai danni di Andrea Zenga? Nessun danno per fortuna, almeno non di immagine, visto che Tommaso Zorzi sapeva bene che non avrebbe ottenuto una risposta precisa ma ha comunque tentato la sorte chiedendo alla bella attrice siciliana dettagli sulla prima notte d’amore con Zenga. A quel punto le ha consigliato di rispondere con lo sguardo e lei, sbarrando gli occhi, ha confermato la sua passionalità e non solo. Al grido di “chinu chinu” (che di solito si riferisce a grandi quantità o a qualcosa di pieno..), i due si sono riempiti la bocca parlando dei momenti di fuoco passati da Rosalinda con Andrea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA